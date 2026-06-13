海峽論壇開幕　王滬寧晤國民黨副主席張榮恭：堅定為兩岸謀和平

第十八屆海峽論壇13日上午在福建廈門舉行開幕式。本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題。開幕前，大陸全國政協主席王滬寧會見率團出席論壇的國民黨副主席張榮恭等台灣各界人士，雙方就兩岸交流合作及台海和平發展交換意見。



王滬寧重申習近平日前提出的「四個堅持」，強調將持續推動兩岸交流融合發展大陸將同廣大台灣同胞一道，堅定為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。張榮恭則說，在當前兩岸當局的協商和聯繫機制斷裂情況下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸和台海和平的中流砥柱，並強調「和平才能興台」。



大陸全國政協主席王滬寧會見國民黨副主席張榮恭。（翻攝《中時新聞網》）

王滬寧：堅定為兩岸謀和平，致力於擴大兩岸民間交流

台媒《聯合報》報道，會見於13日上午9時在廈門會議中心舉行。大陸方面出席會見的有王滬寧、國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍等人。台灣方面則有張榮恭、國民黨金門縣立委陳玉珍、無黨團結聯盟主席林炳坤等。

王滬寧首先表示，今年4月，中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文，就兩岸關係發展提出4點意見，包括堅持以正確認同促進心靈契合、以和平發展守護共同家園、以交流融合增進民生福祉，以及以團結奮鬥實現中華民族偉大復興，為兩岸關係發展指明方向。

他指出，「我們將共同推進這一重要講話精神，同廣大台灣同胞一道，堅定為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興」。

王滬寧也提到，海峽論壇致力於擴大兩岸民間交流，深化融合發展，「無論台海局勢如何變幻，我們都保持著旺盛的生命力和廣泛的影響力」。他表示，兩岸同胞同文同種、血脈相連，共同的中華傳統把兩岸同胞凝聚在一起，越走越近。這次張榮恭率團參加海峽論壇，一定會對論壇的發展產生重要的推進作用。

張榮恭：兩岸同胞都是中國人、一家人

張榮恭則表示，今年4月國共兩黨領導人時隔10年的會面對話，開創了兩岸關係和平發展新的機遇，「在當前兩岸雙方當局的協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸關係和平發展，是台海局勢和平穩定的中流砥柱」，所以這非常值得台灣各界和區域各方的肯定和支持，以證明堅持九二共識、反對台獨是完全正確的立場和方向。

張榮恭並指，兩岸應該在民族復興的過程當中，相向而行。台灣追求興旺發達、大陸推動兩岸融合發展，都是有關民生福祉，這就需要和平，「和平才能興台、和平才能交流」。

張榮恭強調，「我們大多數台灣人的祖先，都是唐山（早年海外華僑對中國大陸故土的泛稱）過台灣，姓中國姓，講中國話，敬中國神，過中國節。可見兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶都是中國人，一家人。」

張榮恭 。（香港01）

此是王滬寧與張榮恭3個月內第3次見面

據悉，這是王滬寧與張榮恭3個月內第3次見面，前兩次分別是4月國共兩黨領導人會談，以及5月的兩岸中華文化峰會。

王滬寧晤國民黨副主席：要彰顯兩岸民眾「國土不可分」共同信念

據此前報道，大陸於5月11日與12日分別召開「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，王滬寧在北京接見張榮恭等到北京參加兩岸文化、媒體峰會的代表。他表示，峰會是要彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心。張榮恭則強調，兩岸的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係。