廣東進入龍舟水關鍵期　深圳周一警告或有龍捲風：暴雨兼10級大風

廣東正值「龍舟水」關鍵期，廣東省氣象台預計，未來三天，廣東大部有一次大雨到暴雨局部大暴雨的降水過程，其中南部沿海市縣局部有特大暴雨，部分市縣伴有8級局地10級的雷雨大風。其中，深圳市氣象台今日（15日）中午發佈全市雷雨大風橙色和暴雨黃色預警信號，全市處於暴雨戒備狀態。



深圳市氣象台6月15日中午12時56分發佈全市雷雨大風橙色和暴雨黃色預警信號。（小紅書截圖）

廣東多地紅色暴雨預警 國鐵廣州局部分列車停運

據《廣東新聞廣播》報道，今天（15日）一早，廣東多地遭遇強降雨。其中，粵北偏南市縣、珠三角大部和粵東市縣多雲間陰天有大雨到暴雨局部大暴雨，其中汕尾、珠三角南部市縣局部有特大暴雨；其餘市縣有中到大雨局部暴雨。

今天（15日）一早，廣東多地遭遇強降雨，其中汕尾、珠三角南部市縣局部有特大暴雨，圖為暴雨過後的汕尾街道。（小紅書截圖）

今天（15日）一早，廣東多地遭遇強降雨，其中汕尾、珠三角南部市縣局部有特大暴雨，圖為暴雨過後的汕尾街道。（小紅書截圖）

氣象部門預計，未來三天，廣東大部仍將維持大雨到暴雨、局部大暴雨過程，南部沿海局部不排除特大暴雨，部分市縣伴8～10級雷雨大風。

其中，16日，汕尾、珠三角大部和粵西市縣有大雨局部（大）暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨；17日，韶關、清遠、珠三角大部和粵西市縣有大雨局部（大）暴雨，其餘市縣有中雨局部大雨。

今天（15日）一早，廣東多地遭遇強降雨，其中汕尾、珠三角南部市縣局部有特大暴雨，圖為暴雨過後的汕尾街道。（小紅書截圖）

值得注意的是，據國鐵廣州局消息，為確保列車運行安全，鐵路部門對6月14日至15日京廣鐵路、京九鐵路、杭深鐵路部分列車採取停運措施，具體車次信息旅客可在12306網站查詢，鐵路部門後續將動態調整列車運行秩序，有出行需求的旅客請及時關注相關信息。

深圳今日短時暴雨兼10級陣風 局部可能出現龍捲風

深圳市氣象台2026年6月15日中午12時56分發佈全市雷雨大風橙色和暴雨黃色預警信號，預計未來2小時內全市有強雷雨天氣和30-50毫米降水，並伴有短時強降水和10級左右陣風，局部可能出現龍捲風，全市處於暴雨戒備狀態。

預計未來2小時內全市有強雷雨天氣和30-50毫米降水，並伴有短時強降水和10級左右陣風，局部可能出現龍捲，全市處於暴雨戒備狀態。（小紅書截圖）

預計未來2小時內全市有強雷雨天氣和30-50毫米降水，並伴有短時強降水和10級左右陣風，局部可能出現龍捲，全市處於暴雨戒備狀態。（小紅書截圖）

本輪降雨過程為深圳今年以來最強，持續時間長、短時雨強強、累計雨量大、致災風險高，雷雨時伴有8級左右短時大風，風險最高區域在深汕特別合作區和深圳沿海區域。預計這周前中期季風活躍，是龍舟水降雨關鍵期，後期降雨減弱，漸趨炎熱。