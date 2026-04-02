北上｜復活清明長假　深圳現極端天氣「颮線」　破壞力僅次龍捲風

一連五日的復活節連同清明節長期於星期五（3日）開始，根據廣東省氣象部門4月1日最新預計，風雨天氣或提前至4月2日夜間起重新趨於明顯。據「深圳天氣」消息，4月3日起至清明假期，暴雨及強對流天氣風險顯著升高，目前深圳已進入強對流、強降水多發季節。同時上游較大範圍雷雨雲系已發展成為「颮線」橫掃廣東，影響至韶關、清遠、肇慶等地。



3月30日，深圳出現暴雨，從南山區網民的圖片裏可以看到大風過後倒伏的樹木。（南方都市報）

3月30日，深圳出現暴雨，從南山區網民的圖片裏可以看到大風過後倒伏的樹木。（南方都市報）

受極端天氣「颮線」影響 港人長假北上遇暴雨

據深圳天氣消息，3月30日上午，深圳迎來今年首場明顯強對流天氣。受極端天氣「颮線」影響，當天白天全市普遍記錄到8-10級陣風，最大陣風10級；平均累計雨量14.9毫米，最大累計雨量31.3毫米；雨時伴有分散雷暴。

消息指出，深圳已進入強對流天氣多發期，4月3日起至清明假期，暴雨及強對流天氣風險顯著升高，屆時降雨頻密、雨勢較大，還可能伴隨雷電、短時大風等。

深圳天氣消息指出，深圳市已進入強對流天氣多發期，4月3日起至清明假期，暴雨及強對流天氣風險顯著升高。（深圳天氣）

具體預報顯示，預計4月2日多雲到陰天，有短時（雷）陣雨；4月3日至6日將出現多輪雷雨天氣過程；展望7日起轉炎熱天氣，局地有短時（雷）陣雨。

「颮線」的三大特點

「颮線」是一種準線形對流系統，破壞力僅次於龍捲風。（小紅書@中氣愛怎麼說）

「颮線」是一種準線形對流系統，破壞力僅次於龍捲風。（小紅書@中氣愛怎麼說）

「颮線」是一種準線形對流系統，是指帶狀的雷暴群所構成的風向、風速突變的一種中至小尺度的強對流天氣，破壞力僅次於龍捲風。有氣象愛好者總結了「颮線」的三大特點。

1.範圍廣闊。強對流單體雲團一般只有幾公里到幾十公里，只能影響小範圍地區。而「颮線」長度一度達到400逾公里，整個粵港澳地區及粵北省界線以外的地方都受到影響。

2.天氣劇烈。「颮線」進入廣東前，廣西玉林、梧州等地就已出現10-11級狂風及冰雹。其後進入廣東，尤其是移入珠三角平原區後持續加強，多地如廣州、佛山、肇慶等錄得12級陣風。

3.來去迅速。「颮線」來襲時，不到一小時天氣就能由晴朗變為降雨，但猛烈雨勢一般僅維持10多分鐘，累積雨量不大，隨後便轉為晴朗天氣。