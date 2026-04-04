深圳天氣｜深圳發佈暴雨黃色預警 強對流天氣將覆蓋清明假期
撰文：吳真銘
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4月4日上午11時，深圳氣象台發佈全市暴雨黃色預警信號。受珠江口西側東移的雷雨雲團影響，預計全市2-3小時內將出現30-50毫米降水，局地伴有7級左右短時大風，全市處於暴雨戒備狀態。
深圳氣象台發佈全市雷電、暴雨預警信號
據深圳氣象台消息，4日上午9時，龍崗區（布吉、坂田、南灣、平湖、吉華街道）和龍華區（龍華、民治、觀湖街道）已出現較明顯降雨，預計未來2-3小時內還將出現20-30毫米降水。深圳市氣象台於上午10時發佈全市雷電預警信號。當前，深圳進入暴雨戒備狀態。
另據深圳天氣消息，目前位於江門附近的雷雨雲團正在靠近，預計中午前後影響深圳。
強對流天氣將覆蓋清明假期
當前，廣東已進入強對流和強降水多發季節。清明假期，全省多地將出現強對流天氣。
廣東省氣象台預計，4日，廣東南部市縣有中到大雨局部（大）暴雨，雷雨時伴有8—10級（局地11級）短時大風、短時強降水和局地小冰雹。
5日，粵北和珠三角市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，部份市縣雷雨時伴有8—9級（局地10級）短時大風、短時強降水，其餘市縣有（雷）陣雨。
6日，粵北的北部市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，其餘市縣多雲為主有分散陣雨。
氣象部門提醒，市民清明祭掃、外出踏青和高空作業需注意防範局地雷電、冰雹及短時大風引發的樹木、廠房工棚、臨時構築物、戶外廣告牌倒塌等風險。
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