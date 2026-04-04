深圳天氣｜深圳發佈暴雨黃色預警　強對流天氣將覆蓋清明假期

4月4日上午11時，深圳氣象台發佈全市暴雨黃色預警信號。受珠江口西側東移的雷雨雲團影響，預計全市2-3小時內將出現30-50毫米降水，局地伴有7級左右短時大風，全市處於暴雨戒備狀態。



4月4日上午11時，深圳氣象台發佈全市暴雨黃色預警信號。（深圳市氣象局）

深圳氣象台發佈全市雷電、暴雨預警信號

據深圳氣象台消息，4日上午9時，龍崗區（布吉、坂田、南灣、平湖、吉華街道）和龍華區（龍華、民治、觀湖街道）已出現較明顯降雨，預計未來2-3小時內還將出現20-30毫米降水。深圳市氣象台於上午10時發佈全市雷電預警信號。當前，深圳進入暴雨戒備狀態。

目前深圳市周邊降雨雲團活躍，預計中午時段降雨持續。（微博@深圳天氣）

另據深圳天氣消息，目前位於江門附近的雷雨雲團正在靠近，預計中午前後影響深圳。

復活節清明節天氣｜廣東湖南等地連日暴雨 廣鐵多條路線停運

強對流天氣將覆蓋清明假期

當前，廣東已進入強對流和強降水多發季節。清明假期，全省多地將出現強對流天氣。

廣東省氣象台預計，4日，廣東南部市縣有中到大雨局部（大）暴雨，雷雨時伴有8—10級（局地11級）短時大風、短時強降水和局地小冰雹。

廣東省清明節累計降水量預報。（微博@廣東天氣）

5日，粵北和珠三角市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，部份市縣雷雨時伴有8—9級（局地10級）短時大風、短時強降水，其餘市縣有（雷）陣雨。

廣東省清明節累計降水量預報。（微博@廣東天氣）

6日，粵北的北部市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，其餘市縣多雲為主有分散陣雨。

清明節｜廣東遇極端暴雨大風 有網民指拜山祭祖如「野外求生」

氣象部門提醒，市民清明祭掃、外出踏青和高空作業需注意防範局地雷電、冰雹及短時大風引發的樹木、廠房工棚、臨時構築物、戶外廣告牌倒塌等風險。