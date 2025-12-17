菲方人員持刀挑釁中國海警　專家：菲律賓軍方以「武裝漁民」碰瓷

12月12日，中國海警局表示，菲律賓多批船隻打著捕魚旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴仙賓礁海域滋事挑釁。

12月15日，《環球時報》獲取的影像顯示，面對中國海警執法人員的管控和取證，菲律賓「漁民」竟手持長刀挑釁。



中國海警局通報，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

12月13日，菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）在社交平台X上稱，約20艘菲律賓「漁船」遭到中國海警船艇的「暴力襲擊」，3名菲律賓漁民受傷，兩艘漁船受損。

12月15日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，菲方所謂漁船不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警。

《環球時報》獲取的影像顯示，面對中國海警執法人員對菲侵權船隻的管控與查證，菲方所謂「漁民」沒有配合， 更手持長刀揮舞挑釁。相關知情人士介紹稱，菲方所謂「漁民」揮舞危險的刀具，其行為對中國海警執法人員的人身安全造成嚴重威脅。

菲方人員揮長刀（紅圈示）挑釁中國海警。（環球時報）

12月16日，中國現代國際關係研究院研究員楊霄表示，參與此次侵權行動的絕非普通漁民，而是菲方暗中組織的具有軍事屬性的「武裝漁民」。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉稱，菲海警4403、4411船就部署在附近為菲「漁民」提供關鍵支持，向「漁民」分發燃料和食品。楊霄分析，塔列拉的相關表述說明參與此次侵權行動的絕非普通漁民，所謂「漁民」與菲海警船艇之間具有高度的協同性。

中國現代國際關係研究院研究員楊霄。（中國現代國際關係研究院官網）

楊霄介紹，「武裝漁民計劃」是菲律賓武裝部隊於2023年提出的一項南海侵權計劃，「通過鼓動所謂的菲『漁民』駕駛著『八爪漁船』去碰瓷先進的中國海警艦艇，從而塑造中方在南海恃強凌弱的『霸凌形象』，對華開展污名化敘事」。