菲律賓在南海打造「特遣部隊」　中國國防部：跳得越高、摔得越狠

周五（7日）下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。



據報道，近期菲律賓持續拉攏有關域外國家在南海開展聯合巡航、演習，打造「特遣部隊」，聲稱意在應對中國的「脅迫」行為。

對此，蔣斌回應，中方一貫認為，國家間的防務安全合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應破壞地區和平穩定。菲方拉攏域外勢力頻繁侵權挑釁，是導致南海局勢緊張的根源。南海問題的歷史脈絡和是非曲直非常清楚，中方不接受一切虛假敘事、歪曲法理的無端指責，不縱容惡人告狀、以小訛大的碰瓷訛詐，不允許勾連攪局、生亂滋事的挑釁行徑，不放棄維護和平、穩定、發展的協作努力。中方維護自身領土主權和海洋權益的意志堅定不移。敦促菲方停止破壞地區國家求和平、謀發展的共同努力，停止侵權挑釁和煽宣炒作，否則只能是跳得越高、摔得越狠。

另一方面，近日台陸軍舉行M1A2T坦克入列儀式，賴清德稱台強化防務是為維護台海和平穩定，只有實力才可以帶來真和平。

蔣斌表示，「台獨」勢力對兩岸軍事實力對比心知肚明，其大張旗鼓的作秀表演不過是想給自己壯膽打氣，同時蒙蔽台灣老百姓。解放軍捍衛國家主權和領土完整的決心和能力不是台軍展示幾件美制武器就能挑戰的，「台獨」勢力的任何負隅頑抗都擋不住歷史前進的滾滾車輪。正告賴清德之流，「以武謀獨」死路一條，只有徹底放棄「台獨」分裂圖謀，順應兩岸統一歷史大勢，才能給台灣帶來真和平。