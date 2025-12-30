中方報告：菲律賓非法捕撈和頻繁侵闖　對黃岩島生態系統造成威脅

中國自然資源部12月29日發布《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》，顯示黃岩島珊瑚礁生態系狀況整體良好。但報道指出，在20世紀60年代至70年代，有關國家在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。同時，近年來相關國家非法捕撈和頻繁侵闖活動，也對黃岩島生態系統健康造成威脅。



圖為黃岩島海域。（央視新聞）

內地新華社報道，菲律賓近年的非法捕撈和頻繁侵闖，對黃岩島生態系統健康造成很大威脅。今年9月，中國設立黃岩島國家級自然保護區，菲律賓侵闖活動規模和頻率進一步加大，非法捕撈和頻繁侵闖活動帶來的棄置物和污染物排放，以及船舶觸礁和溢油等風險，都嚴重威脅黃岩島生態系統健康。

此外，全球氣候變遷導致的海表溫度異常升高、熱帶氣旋襲擊等，也都對黃岩島珊瑚礁生態系統造成影響。

《報告》認為，中國設立黃岩島國家級自然保護區後，透過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助於維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。