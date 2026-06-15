柬埔寨今起對華免簽盼吸60萬人　柬旅遊部長：盼一落機就感到舒適

柬埔寨今日（15日）起正式對中國公民試行為期4個月免簽政策，期間中國遊客可在柬埔寨停留最長14天。柬埔寨旅遊部長何哈表示，希望在4個月試點期間，至少吸引60萬人次中國遊客赴柬旅遊。



據《柬中時報》報道，何哈受訪時表示，「希望當中國遊客踏下飛機、走上柬埔寨土地的第一步，他們就會立刻感受到柬埔寨人民的熱情歡迎」，並稱早已圍繞中國遊客需求展開系統籌備，希望讓中國遊客從抵達機場開始，就感受到「方便、舒適和被重視」。



柬埔寨旅遊部長何哈。（柬中時報）

何哈強調，已經研究了中國遊客喜歡什麼、習慣什麼、需要什麼，「包括住宿、交通、餐飲、購物、旅遊路線，甚至紀念品偏好，我們都進行了細緻準備。」

何哈透露，目前旅遊部已進一步優化中文導遊配置，並加強中文服務能力，未來在機場、熱門景區及重點旅遊區域，也將逐步增加中文標識與中文資訊，讓中國遊客在柬埔寨旅行時更加輕鬆。他強調，「我們希望中國遊客來到這裡，不只是簡單旅遊，而是真正擁有一段愉快、美好的回憶。」

何哈強調，當局已做好一切準備，全面回應中國遊客關心的問題，包括入境便利、旅遊體驗、雨季出遊、安全保障等。他表明，此次免簽不僅是簽證政策，更是向中國遊客釋放重要及友好信號，核心目標是減少繁瑣程序，讓中國遊客「想來就來」。

針對部分中國遊客對柬埔寨安全問題的擔憂，何哈強調，柬埔寨政府正持續嚴厲打擊網路詐騙及跨國犯罪，以改善社會治安與國家形象，他強調，無論是中國遊客還是其他國際遊客，在柬埔寨的旅遊安全都能夠得到保障。