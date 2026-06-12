柬埔寨反駁國際特赦組織電騙非單國可處理：已偵破逾400宗電騙

柬埔寨反駁國際特赦組織指柬政府打擊網路詐騙的行動流於表面的說法，強調當局持續在全國範圍展開大規模清剿行動，並已取得實際成果。



柬埔寨國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈星期三（6月10日）回應國際特赦組織的報告時說，網路犯罪是快速演變且錯綜複雜的威脅，有關報告未必全面反映實際情況，也忽視了政府與執法部門長期以來投入的大量努力。

他指出，從去年7月起至今年5月20日，當局已偵破超過400宗電信詐騙案，吊銷或暫停25家賭場營業執照，並向法院移送143宗案件，涉及19個國家和地區的1458名外籍嫌犯，其中包括201名女性。

針對外界質疑某些地點未被查處，蔡西納烈解釋，部分場所屬於公寓、酒店及合法商業綜合體，執法部門須先完成證據收集與調查程式，才能依法展開搜查，以免影響合法企業的權益。

4月7日，在柬埔寨奧多棉吉省三郎的一個詐騙園區院落。(Reuters)

國際特赦組織星期一（8日）發佈報告指出，儘管柬埔寨當局聲稱開展近一年的網詐打擊行動取得成功，但境內電詐中心不減反增。截至今年4月，柬境內發現86個電詐窩點，高於一年前的53個。

對此，蔡西納烈強調，截至今年5月24日，柬埔寨已將涉及電詐活動的1萬8864名外籍人員遣返原籍國，涉及33個國家和地區。

他說，針對電騙的執法行動也是人道救援行動，因為涉案的外籍人員當中有許多是被迫從事詐騙的受害人。柬埔寨政府不僅為他們提供臨時安置、醫療照顧，還承擔遣返費用，協助相關人員返回原籍國。

他補充說，電騙屬於全球性質的犯罪活動，背後的核心系統、資金鏈、洗錢網路及幕後主使往往在境外，並非柬埔寨單方面能解決。因此，柬埔寨正通過情報共用、司法合作及跨境資金追蹤等機制，聯合國際社會追查境外主謀，力求從源頭剷除相關犯罪網路。

本文獲《聯合早報》授權轉載

