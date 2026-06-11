涉電詐人口販賣　柬埔寨安徽商會會長劉忍將被押解回國

《柬中時報》報道，日前被柬埔寨警方逮捕的柬埔寨安徽（總）商會會長劉忍，6月10日已由柬方移交中國警方，將被押解回國。



《中國僑網》報道，6月5日，劉忍在金邊黃山國際大廈47樓被柬埔寨執法部門帶走。據悉，劉忍被捕因涉及跨境資金洗白、電信網絡詐騙、非法人口轉運等多項跨國違法犯罪行為。

公開資料顯示，劉忍是安徽靈璧人。2014年底柬埔寨安徽（總）商會正式成立伊始，他便出任會長一職，任職至今。

劉忍落網。（柬中時報）

據報道，劉忍2000年前後赴柬埔寨發展，早年從事中柬兩地小商品貿易，之後逐步拓展至餐飲、房地產及建築等產業，在金邊與西哈努克港擁有多項投資，並憑藉商業活動逐漸成為當地華人社群知名人物。

劉忍近年頻頻遭到外界舉報，指控其涉嫌洗錢、跨國詐騙、持槍、毆打人致死等。2024年8月，劉忍曾在當地華媒上發布「嚴正聲明」，否認網傳關於他涉黑、涉惡等言論。他在聲明最後表示「本人承諾將一如既往誠信待人、善心善行、忠心報國絕不從事違法犯罪行為，絕不破壞中國商企、商會形象」。

劉忍過去與西哈努克港部分商業人士往來密切。曾與其合作經營酒吧的商人鄭書東，早於2022年因販賣槍械彈藥罪被福建警方通緝。有消息指，該酒吧曾被用作據點，物色來柬華商作為洗碼對象或綁架目標。

截至目前，柬埔寨官方尚未公布劉忍案件的完整案情及具體罪名。