傳日本商工會議所時隔八年派團訪華　冀通過經濟交流維持中日對話

去年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係迅速惡化。據日本共同社報道，有消息人士透露，日本商工會議所（簡稱日商）將時隔8年單獨派團訪華，於21日至24日在北京考察。日商訪華團希望通過經濟交流來維持中日對話，此次行程將與中國電商巨頭洽談，及考察人工智能（AI）企業。



據日本共同社報道，日商是由日本中小企業構成的各地商工會議所的團體。日商訪華團將配合6月22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，此行預計有約20名日本中小企業高管等參加。此次行程，日商訪華團將與中國電商巨頭京東集團進行商務洽談，同時也會考察人工智能（AI）企業。

2025年中國國際供應鏈促進博覽會。（共同社）

據悉，日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，中日關係迅速惡化，不僅是政府間的部長級對話，兩國經濟界和文化層面的交流也陷入停滯。然而，日本經貿團體仍然通過各種方式希望能夠維持對話。

共同社引述相關人士報道，原本今年1月，日中經濟協會以及日本經濟團體聯合會、日本商工會議所這3家團體的代表團原計劃訪華，但由於高市早苗發表「台灣有事」論而引發中日關係惡化，訪華計劃推後。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

據日經中文網早前消息，中日高層交流前景不明情況下，日本經濟界欲通過小規模訪問來維持中日關係。今年5月11日，日中經濟協會派出約30名製造商或商社等企業人員組成的考察團，開啟為期五天的訪華行程。

該考察團前往上海和杭州，以「機械人產業動向」為主題，參觀機械人技術展會與相關企業，也與當地經濟界人士交流。在中日關係惡化導致經濟交流受阻的背景下，日中經濟協會希望通過增加小規模派遣來維持關係。