韓國將新增多條直航中國城市航線　中日雙向客流同步下滑

韓國國土交通部（MOLIT）近日宣布，已向多家韓國航空公司分配了數十國際航線運輸權，其中大部分航線通往中國。據悉，此舉將開通或增加釜山、大邱、清州和襄陽郡等地區機場飛往廣州、成都、桂林、黃山等18個中國目的地的航班。



同時，2026年3月，中國赴日本航線共有2691個航班取消，取消率49.6%。日本大型旅行社負責中國業務的負責人透露，日本客人減少了九成。中日雙向客流同步下滑，行業承受雙重衝擊。



韓國仁川機場（仁川機場Facebook專頁）

仁川至深圳航班頻次增加 增開寧波、無錫新航線市

4月24日，韓國國土交通部（MOLIT）召開空中交通管制審議委員會會議，會議稱，2026年第一季度，中韓兩國間的客運需求已反彈至439萬人次，超過了疫情前的水平。

2026年5月2日，遊客們在韓國首爾明洞的一條購物街上享用街頭美食。（Getty）

在此基礎上，韓國國土交通部批准了11家韓國航空公司在35條國際航線上獲得航權，其中大部分航線通往中國，包括多家低成本航空公司。據悉，此舉將開通或增加釜山、大邱、清州和楊陽等地區機場飛往廣州、成都、桂林、黃山等18個中國目的地的航班。

此次航權還批准了韓國飛往寧波和無錫的新航線，這兩座城市擁有大量韓國企業，同時將仁川至深圳的航班頻次從每周14班增至18班，此前停飛的韓國襄陽郡至上海航線也將恢復。

3月中日航班取消近半 赴韓航班登中國國際航線首位

據《中國經營報》報道，今年1月，韓國成為中國國際航線中運行航班量最多的國家。2026年第1周（2025年12月29日至2026年1月4日）中國內地赴韓國航班量突破1000班次，達1012班次，居於國際航線首位，恢復至2019年的97.2%。排在第二位的是泰國862班，日本以736班排名第三。

仁川國際機場的航班信息面板。（Getty）

而在另一方面，2025年日本首相高市早苗的「台灣有事」說法引發北京高度不滿背景下，中日航線大量取消。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

《第一財經》引述最新統計報道稱，2026年3月中國赴日本航線共有2691個航班取消，取消率49.6%，取消率比2月增長1.1個百分點。在眾多航線中，以北京大興國際機場往返大阪關西機場的航班削減最為嚴重，全月125個航班全部取消，取消率達100%。

2025年11月29日，日本全日空多個航班受空中巴士召回客機事件影響而取消，旅客在羽田機場排隊辦理手續（Kyodo/via REUTERS）

另據《聯合早報》引述日本共同社報道稱，日本大型旅行社負責中國業務的負責人透露：「由於預約取消激增以及航班減少，日本客人減少了九成。」旅遊業一向被視為促進日中相互理解的重要紐帶，如今中日雙向客流同步下滑，行業承受雙重衝擊。