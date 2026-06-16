央視曝內地廠商回收新能源車舊電池翻新　改裝後流入電動單車市場

近日，央視《財經調查》揭發多間內地電動單車換電站違規租售超標鋰電池，更有廠商將具有極高爆炸風險的新能源汽車廢舊電池拆解翻新，做成電動單車鋰電池流入市場。



換電站租售超標電壓電池 主動協助車主改裝

報道指，小哈換電、台鈴等多家知名品牌換電站，以及個別車行、騎手驛站等，均對外租賃60V和72V的超規鋰電池，並無電壓小於等於48V的合規鋰電池。

據介紹，電動單車需要改裝後才能使用超規鋰電池。其中，小哈換電服務中心提供改裝服務，只要花費20元（人民幣，下同），工作人員數分鐘便能完成改裝。

「小哈換電」違規租售超標鋰電池。（影片截圖）

電動單車使用超規鋰電池。（影片截圖）

有換電租賃公司介紹，眼下到了電動單車租賃、電池租賃的旺季，是賺錢的好時間；在利潤的誘惑下，公司又偷偷在換電櫃內投放超規、超標鋰電池。為了開拓更大的市場、推銷超標違規的電池，換電租賃公司還會主動協助車主改裝電動單車，以便適配超規鋰電池。

有商家甚至自行生產銷售另一種超規電動單車鋰電池，電池電壓遠超48V國標上限，在業內稱為「大單體」。廣西鴻盛新能源有限公司的廠房負責人介紹，公司對外採購電芯，自行組裝生產超標「大單體」鋰電池，適配市面上所有的電動單車品牌，公司不僅通過網絡銷售，為個人用戶定製超標「大單體」鋰電池，更會為一些電動單車租賃換電品牌，提供違規的超標電池產品。

換電站均對外租賃60V和72V的超規鋰電池，並無電壓小於等於48V的合規鋰電池。（影片截圖）

換電站均對外租賃60V和72V的超規鋰電池，並無電壓小於等於48V的合規鋰電池。（影片截圖）

拆解新能源汽廢電池後改裝

此外，有從業者透露，一些新能源汽車的廢舊動力電池也在拆機、翻新後流入電動單車市場，這類電池在業內俗稱「拆機電池」或「梯次電池」。

2024年1月，上海慧鎔再生能源有限公司被工信部認定為第五批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》的企業。按照國家規定，企業再次利用的新能源汽車廢舊動力蓄電池，是明令嚴禁用於電動單車使用。然而，該公司位於南寧市江南區的工業園內，有幾十名工作人員正在組裝電池，廠區銷售稱其主營業務之一是新能源汽車廢舊動力電池回收及梯次利用。廠區負責人表示，從新能源汽車上拆卸下來的廢舊電芯，多數都翻新做成電動單車電池。

廠內整齊堆放了大量新能源汽車廢舊動力電池。（影片截圖）

工人拆解新能源汽車廢舊動力電池。（影片截圖）

還有一些企業只向市場銷售新能源汽車廢舊動力電池中拆卸下來的電芯。深圳眾投新能源有限公司就從電動汽車上拆解電芯後銷售，負責人張經理稱，自家拆機電芯可以用在兩輪、三輪電動車上，並坦言做這種生意，逃避監管是重中之重。

為了躲避監管，設於山坳內的拆解廠外圍還故意用帳篷遮擋，但廠內地面上整齊堆放了大量新能源汽車廢舊動力電池，經過廠家的拆解、剝離、去膠、打包等一系列工序後，最終成為電動單車超標鋰電池的原材料，流入市場。

新能源汽車廢舊電池拆解翻新後做成電動單車鋰電池。（影片截圖）

數據顯示，全品類電動單車火災中，約33%的起火車輛為非法改裝電池起火。改裝起火電池中，約80%電芯來源於新能源汽車的廢舊動力電池。《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》第二十二條規定，任何組織或者個人不得將廢舊動力電池直接或者加工後用於電動自行車以及法律、行政法規和強制性標準禁止使用的其他領域。