寧德時代宣布鈉電池今年規模化量產　料替代三至四成現有電池市場

5月30日，中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱在「2026裝備強國論壇」上宣布，今年寧德時代將有一系列鈉離子電池產品實現規模化量產。

有分析指，憑藉地殼儲量豐富、耐低溫及成本下探的優勢，動力、儲能、兩輪車將成為鈉電池三大核心放量領域。



《21世紀經濟報道》消息，寧德時代宣布鈉電池產品今年量產，較其4月在「超級科技日」上公布的「2026年第四季度進入規模化量產供應階段」的時間大幅提前。

吳凱在會上深入剖析了鈉電池的戰略價值。他指出，相較於鋰離子電池，鈉電池的核心優勢在於資源豐富與成本低廉。鈉是地殼中含量第六豐富的元素，分布廣泛，從根本上規避了鋰資源地理分布高度集中在美洲所帶來的供應鏈風險。

寧德時代鈉離子電池。（微博＠CATL寧德時代）

吳凱透露，鋰空氣電池將成為寧德時代的未來佈局方向。他指出，鋰空氣電池是一種用鋰作為負極，以空氣中的氧氣作為正極反應物的電池，具有超高的理論能量密度，將是全球下一代電池競爭的焦點。

在成本端，鈉電池的競爭優勢正在快速兌現。東莞證券研報分析，受下遊需求旺盛等因素影響，碳酸鋰價格自2025年下半年以來持續上行，成為推動鈉電池產業化提速的核心驅動力之一。

東莞證券預計，2026年鈉電池成本有望降至0.40元/Wh以下，逼近當前磷酸鐵鋰電芯價格水平。隨着技術迭代與規模效應進一步顯現，未來成本或將下探至0.3元/Wh以下，屆時性價比優勢將全面凸顯。2026年鈉電池有望正式邁入規模化應用元年，產業規模擴張前景可期。

寧德時代：People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. （Reuters）

報道引述數據顯示，截至2025年，寧德時代在鈉電池研發上已累計投入近百億元。寧德時代董事長曾毓群曾預計，鈉離子電池未來將替代30%至40%的現有電池市場份額。

東吳證券研判，鈉電池技術路線已收斂定型，正極材料以層狀氧化物和聚陰離子路線分別應對動力與儲能場景，負極材料主流採用硬碳。

除了寧德時代，比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等鋰電巨頭均已切入鈉電賽道。其中，億緯鋰能鈉能總部項目已於2025年12月動工，規劃了2GWh的鈉電產能。在應用端，長安汽車攜手寧德時代推出的全球首款鈉電量產乘用車，也計劃於2026年年中上市。

長安汽車攜手寧德時代推出的全球首款鈉電量產乘用車，計劃於2026年年中上市。（微博@晚點Auto）

中國銀河證券指出，動力、儲能、兩輪車將成為鈉電池三大核心放量領域。在動力領域，鈉電池憑藉經濟性和優異的耐低溫性能，有望在中低端乘用車及商用車市場打開空間；在儲能領域，高安全、寬溫域和高放電功率的特性，使其成為大規模儲能電站的有力競爭者；在兩輪車領域，鈉電池有望對龐大的鉛酸電池存量市場進行大規模替代。

中國銀河證券預測，預計2026、2027及2028年，全球鈉離子電池出貨量將分別達到25、92、221GWh，同比增長188%、263%、140%，到2030年有望突破600GWh。