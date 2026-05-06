電動輪椅托運難　電池拆卸規則不一　殘疾人士出行陷開盲盒式困境

行動不便的殘疾人士大多需要輪椅輔助日常出行，有肢體障礙小芙（化名）長期用電動輪椅，因工作需要頻繁乘坐飛機，按規定可托運電池不可拆卸的電動輪椅，且無瓦時數限制。惟她早前聯繫吉祥航空申請電動輪椅托運及機場輪椅服務時，客服卻表示「不確定能否托運」。



這並非個別事件，小芙的遭遇揭露殘疾人士在航空出行中面臨的困境。儘管民航局與航空公司官網有列出相關規定，但各家航空公司在執行上標準不一，令殘疾人士出行面臨多重「隱形障礙」，陷入「開盲盒」式的困境。



《揚子晚報》報道，小芙原購買吉祥航空4月27日從上海飛往昆明的航班，行動不便的她日常要用電動輪椅出行，但乘坐飛機時常出現電動輪椅托運難的問題。

4月26日，小芙乘機前聯繫吉祥航空客服申請輪椅服務，卻被告知「不能申請」，直到她再次打電話申訴，工作人員才要求她提供電池具體的瓦時數和其他數據，但反覆溝通後，對方依然表示不確定能否托運，需要她到機場核實，「不行就退票」。4月27日，小芙因身體狀況不適宜在現有條件下飛行，無奈退票。

殘疾人士乘坐飛機托運的電動輪椅。（揚子晚報／紫牛新聞）

殘疾人士換乘機場輪椅。（揚子晚報／紫牛新聞）

小芙指出，按相關規定，鋰電池不能拆卸的電動輪椅，是可以托運且沒有瓦時數限制，「包括吉祥航空官網發布的公告裏也寫明了這一點，我認為他們應該清楚，但他們還是說無法確認」。

根據民航局2018年發布的《旅客和機組攜帶危險品的航空運輸規範》，對於不可拆下鋰電池的電動輪椅，經營人應核實鋰電池牢固安裝在輪椅上，鋰電池處於斷路狀態，電極已經絕緣以防止意外短路。在額定容量方面，根據《鋰電池航空運輸規範》，電動輪椅如鋰電池不可卸，則無額定能量限制。

南方航空關於鋰電池電動輪椅托運的要求。（揚子晚報／紫牛新聞）

今年4月16日，吉祥航空在官網發布的《關於吉祥航空涉及鋰電池電動輪椅運輸的溫馨提示》也遵循上述規定，鋰電池驅動的電動輪椅或助行器（電池不可拆卸），電池額定能量無瓦時限制，攜帶方式為行李托運，數量限制為1件。

4月28日，吉祥航空官方客服又改口稱「必須拆卸電池」，無論是何種電池驅動的電動輪椅，托運時均需取出電池隨身攜帶，且對輪椅尺寸有限制。

吉祥航空發布的鋰電池輪椅托運公告。（揚子晚報／紫牛新聞）

小芙表示，不少航空公司客服常以不確定電動輪椅能否托運「勸退」她，提前咨詢容易被拒絕，只能冒着登機失敗的風險到現場交涉才可能通行。她每次出行都要攜帶民航法規文件，逐條向機場工作人員解釋，出行如同 「開盲盒」。

即使是能夠拆卸電池的輪椅托運，也可能讓乘客感到費時費力。民航規定以瓦時數（Wh）標注電池，而輪椅電池多為安時（Ah）、伏特（V）標注，機場工作人員不懂換算，導致托運耗時極長。當前電動輪椅市場產品繁雜、電池標注不統一，行業標準缺失，進一步增加托運難度。

電動輪椅標注的電池單位不一。（揚子晚報／紫牛新聞）

更令殘疾人士困擾的是服務與尊嚴問題。部分航空公司要求提前折疊、拆卸輪椅，做好防撞防損防護要求，卻忽視殘疾人士離開電動輪椅無法坐穩的真實情況。同時，機場工作人員更會反覆詢問殘疾原因，侵犯個人私隱。

根據中國三大航空公司的官網，其對於電動輪椅的托運標準均有明確規定，規定涵蓋多種電池型號輪椅的托運要求，但對於無法拆卸電池輪椅的托運規則，僅南方航空明確列出「當鋰電池保持安裝在電動輪椅（助行器）上時，沒有額定能量限制」的規定，中國國際航空、東方航空均未明確提及。