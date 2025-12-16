江西鉛蓄電池廠多名員工血鉛異常　工人指控1個月僅發15個口罩

綜合內媒報道，近日，江西悅海新能源有限公司有多名員工反映稱查出血鉛嚴重超標，該企業從事密封鉛酸蓄電池生產加工、銷售等。有員工表示，車間粉塵大但勞動保護用具不足。12月16日，當地通報稱將展開全面調查，組織企業全體員工體檢等。



江西悅海新能源有限公司。（紅星新聞）

江西鉛蓄電池廠多名員工血鉛異常。（紅星新聞）

江西悅海新能源有限公司位於江西貴溪市硫磷化工基地，經營範圍為新型結構密封鉛酸蓄電池生產、加工、銷售。

內媒《紅星新聞》記者通過線上溝通及線下走訪證實，至少7名員工鉛含量超標，6位工人的血鉛檢驗報告，最低的500μg/L，最高的接近700μg/L。採訪過程中，工人提到最多的便是車間粉塵大，一個月只發15個口罩，勞動保護用具不足。

工人的血鉛檢驗報告。（紅星新聞）

涉事工廠車間。（紅星新聞）

悅海新能源有限公司相關負責人表示，有7-8人鉛超標，大多數數值已經降下來，對3人每人賠償了3萬人民幣，個別要求賠償較高未達成一致。每天每人發兩個口罩，有開設勞動保護培訓課，但員工不聽。

12月16日，江西省貴溪經濟技術開發區管理委員會發佈情況通報稱，已成立工作專班，展開全面調查，組織企業全體員工開展體檢，送檢樣本實行雙重驗證，組建專家組對企業生產環境開展現場評估。後續將嚴格依據檢測評估結果依法依規進行處置，切實維護員工健康權益。