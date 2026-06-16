海南旅遊推介會在港舉行　卓永興：香港樂意做海南通向世界的門戶

撰文：盛昀
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今日（16日）海南旅遊（香港）推介活動在港舉行。海南省長劉小明致辭稱，瓊港兩地旅遊業互補性極強，合作前景十分廣闊，期待瓊港深化協作，助力兩地繁榮發展。香港政務司副司長卓永興亦表示，香港樂意成為海南通向世界的門戶，也歡迎更多海南的旅客常來香港，感受香港獨特的文旅魅力。

現場有黎族舞蹈表演。（主辦方提供）

海南省長劉小明致辭稱，長期以來，瓊港在經貿往來、人文互動、旅遊會展、產業投資等領域合作成果豐富，實效顯著。當前，海南自貿港正式啟動全島封關運作。瓊港兩地旅遊業互補性極強，合作前景十分廣闊。

本次推介活動，海南還同步推出2026海南赴香港旅遊文化周系列活動，讓海南文化走進香港街頭。同時持續深化文旅人才交流、服務標準對接、品牌聯合推廣，讓東方之珠與南海明珠交相輝映、雙向賦能、共生共榮，合力譜寫瓊港文旅合作嶄新篇章。

海南省省長劉小明致辭。（主辦方提供）

劉小明最後表示，誠摯邀請各界賓朋前往海南觀光旅遊、投資興業，共享海南自貿港發展機遇。海南將秉持互利共贏原則，以優質營商環境護航項目落地。期待瓊港攜手，深化協作，助力兩地繁榮發展，為國家改革開放注入新動能。

香港政務司副司長卓永興致辭。（主辦方提供）

香港政務司副司長卓永興亦出席海南旅遊（香港）推介活動致辭，卓永興表示，瓊港兩地地緣相近、人緣相親。目前，每天平均有四班直航班次往返兩地，最快不到兩小時便可抵達。在交通便利的條件下，兩地深化聯動、促進旅客雙向奔赴，便是水到渠成的美事。

在2025年全年，香港共接待旅客約5000萬人次，當中非內地旅客約1200萬人次；在2026年首五個月，香港已接待約2300萬名旅客，按年增加約14%，其中非內地旅客達530萬人次。

海南旅遊與萬事達卡聯合推廣活動上線儀式。（主辦方提供）

在海外旅客中，每年約有百分之二十經香港前往內地，充分體現香港在「引進來」方面的樞紐作用。去年年底，中央政府新增四個連接香港的口岸為「外國人240小時過境免簽政策」的入境口岸，為海外旅客經香港前往海南等內地省份進行「一程多站」旅遊，提供了更有利和更有力的政策。外國旅客可以先到香港體驗國際都市繁華，再經香港轉往海南享受陽光與海灘。兩地互補性極強，完全可以實現「一站玩都市、一站享度假」的完美結合。

卓永興最後稱，期待瓊港兩地能夠有更深入、更務實的合作。香港樂意成為海南通向世界的門戶，也歡迎更多海南的旅客常來香港，感受香港獨特的文旅魅力。

現場有黎族舞蹈表演。（主辦方提供）
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