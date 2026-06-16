紅旗-16F實彈射擊畫面曝光　陸軍首次具備中遠程防空反導能力

6月5日，央視《國防軍事》公開一段解放軍新型防空武器系統「紅旗-16F」中遠程防空導彈的實彈射擊演練畫面，本次演練更由駐守東南沿海的陸軍第73集團軍某旅遠赴西北戈壁完成。

6月16日，中國之聲《烽線瞭望》報道，軍事評論員邵永靈指出，該型導彈採用無彈翼「光桿」構型，射程高達160公里，集防空、反導於一身，讓陸軍首次具備了中遠程防空反導能力，填補戰術火力空白。



新型防空武器系統首次實彈射擊。（央視）

軍事評論員邵永靈稱，紅旗-16FE曾現身2024年的珠海航展上，這次在《國防軍事》中亮相的型號和紅旗-16FE非常相似，但它是無彈翼光桿構型，且是六聯裝輪式發射車。從外觀上可判斷其是紅旗-16FE的自用版本「紅旗-16F」。

新型防空武器系統首次實彈射擊。（央視）

新型防空武器系統首次實彈射擊。（央視）

她介紹，早期的紅旗-16A、B是一款中程導彈，射程只有40及70公里，只能防空，而紅旗-16F是中遠程的防空導彈，射程提高到160公里，射高有15公里到27公里，填補了紅旗-9遠程防空與紅旗-17近程防空之間的火力空白，使陸軍防空體系首次實現了遠、中、近全射程覆蓋，首次具備中遠程的防空反導能力。

邵永靈指出，紅旗-16F配備給陸軍意義重大。首先，當敵機在100多公里的距離投彈，陸軍用中遠程的防空反導系統「就可以把它打下來，相當於從源頭上解決問題」。其次，陸軍部隊在戰場上面臨著戰術導彈的威脅，傳統的中程防空系統未能攔截，「現在有了紅旗-16F，無論是彈道導彈還是巡航導彈，都可以進行攔截。陸軍有了中遠程的防空反導能力，這是能力進化的重要里程碑」。

導彈發射車的部分位置被遮擋。（央視）

新型防空武器系統首次實彈射擊在西北戈壁完成。（央視）

傳統導彈有彈翼，主要是為了產生升力、便於轉彎和穩定彈體，當導彈速度超過2馬赫後，彈翼反而會令激波阻力大增，速度愈快效率愈低，發熱愈嚴重，還會增大雷達反射面積。

被軍迷形象地稱為「光桿彈」的紅旗-16F則取消了傳統導彈的邊條翼和主彈翼，解決了這些問題。

「紅旗-16F」是無彈翼光桿構型，且是六聯裝輪式發射車。（央視）

「紅旗-16F」是無彈翼光桿構型，且是六聯裝輪式發射車。（央視）

邵永靈介紹，紅旗-16F射程達160公里，速度可達到5馬赫，與其光桿設計有直接關係，沒有彈翼就能減少阻力減少，增加射程，速度更快；其次，機動性更好，具備全向攔截能力；第三，發射筒直徑更小，發射車可以裝更多導彈。特別是海軍型號，在軍艦上用垂直發射系統，沒有邊條翼可裝載更多導彈；第四，光桿彈隱身性能更好，雷達反射截面積更小，不容易被發現。

《國防軍事》公布的畫面中，導彈發射車的部分位置明顯有遮擋處理。邵永靈指出，演練中的遮擋主要是技術保密，部分是為了降低偵察識別的概率，也有為了保護設備，還有戰術偽裝和迷惑等等。

導彈發射車的部分位置被遮擋。（央視）

不過，雷達光電窗口與天線區遮蓋不是為了保密，它主要是要屏蔽雷達波特徵、紅外輻射、電磁信號，防止被電子偵察與無源定位，「這個其實就是基於戰場生存的考慮」。