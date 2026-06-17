中國發佈關於全球治理白皮書　王毅：積極支持聯合國發揮核心作用

《新華社》報道，為介紹中國關於全球治理的理念、倡議和行動，更廣泛凝聚國際社會共識，更有效應對全球性挑戰，構建更加公正合理的全球治理體系，國務院新聞辦公室6月17日發佈《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。



白皮書指出，全球治理是關乎人類福祉的共同事業，構建公正合理的全球治理體系是各國人民孜孜以求的共同願景。中國始終是全球治理的積極參與者、貢獻者和建設者。新時代以來，習近平主席歷史性提出構建人類命運共同體重大理念，倡導共商共建共享的全球治理觀，主張踐行真正的多邊主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。2025年，習近平主席鄭重提出全球治理倡議，為解答「構建什麼樣的全球治理體系、如何改革完善全球治理」的時代命題提供了中國方案。

王毅。（國新網）

白皮書說，全球治理倡議一經提出，迅速得到近160個國家和國際組織支持響應，60多個國家踴躍加入「全球治理之友小組」。國際社會認為，全球治理倡議發出了高舉多邊主義旗幟、匯聚團結力量、追求公平未來的明確信號，順應了國際關係民主化的時代潮流，提振了國際社會踐行多邊主義的堅定信心，給出了完善全球治理清晰可行的路徑方案，為動盪不安的世界注入寶貴的穩定性和正能量。

白皮書指出，中國提出全球治理倡議，旨在推動構建更加公正合理的全球治理體系。落實全球治理倡議，最根本的是堅定維護聯合國的權威和地位，最關鍵的是大國展現責任擔當，最需要的是各國團結合作，最緊迫的是彌補和平與發展赤字。必須毫不動搖地維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是另起爐灶。

白皮書共2萬餘字，除前言、結束語外分為五個部分，分別是：當今世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰；全球治理倡議為破解難題提供時代答案；推進全球治理事業的中國貢獻；引領變革方向，邁向光明前景；在歷史演進的重大關頭攜手前行。

王毅：積極支持聯合國發揮核心作用

中國外交部長王毅表示， 在上個月召開的「全球治理之友小組」會議上，中方提出了改革完善全球治理九個方向，當時就得到了聯合國秘書處和各方的積極響應。

王毅說，下階段推動全球治理倡議走深走實，離不開大國承擔責任，也離不開多邊機製發揮作用，更離不開國際社會的共同努力。為此，今年中方將聚焦做好四方面工作：一是重振開放的區域主義；二是要加強新興領域治理；三是強化治理平台建設；四是凝聚全球治理共識。

王毅還稱，「叢林法則」之所以捲土重來，不是由於聯合國憲章過時了，而恰恰是憲章沒有得到有效遵守和維護。面對層出不窮的全球挑戰，當務之急就是要履行聯合國憲章的義務，奉行主權平等、遵守國際法治、反對強權霸凌，要積極支持聯合國發揮核心作用，通過聯合國這個平台來凝聚全球共識，協調各國行動，共同應對挑戰，不斷消弭全球治理的短板和赤字。

同時，我們還要與時俱進，加快聯合國改革的步伐，積極回應發展中國家的訴求，着力提升全球南方國家的代表性和發言權，持續激發聯合國的活力，提升聯合國的效能。作為第一個在聯合國憲章上簽字的國家——中國，我們責無旁貸願意通過全球治理倡議的推進來維護聯合國的權威，同各國一道重振聯合國、壯大聯合國。