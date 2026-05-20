國防部回應賴清德就職二周年講話：「以武謀獨」死路一條

5月20日（周三），賴清德發表就職2周年談話。據國防部微信公眾號，國防部新聞發言人蔣斌就此作出回應，表示賴清德將謀「獨」野心置於台灣民眾福祉之上，完全是自欺欺人、打錯算盤。正告民進黨當局，砸再多的錢，買再多的武器，都是螳臂當車、以卵擊石。



蔣斌表示，賴清德依舊沉迷於「倚外謀獨」的幻覺，打著所謂「和平」的幌子，大肆兜售「台獨」謬論，煽動「以武謀獨拒統」，妄圖改變台灣屬於中國這一根本現狀，將謀「獨」野心置於台灣民眾福祉之上，完全是自欺欺人、打錯算盤。

國防部新聞發言人蔣斌大校。（央視新聞）

蔣斌還表示，賴清德固守不可能實現的「台獨」執念，變本加厲拿老百姓的血汗錢媚外輸誠，強行把台灣民眾綁上「台獨」戰車，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。正告民進黨當局，砸再多的錢，買再多的武器，都是螳臂當車、以卵擊石，「以武謀獨」死路一條，祖國統一才是光明大道。

蔣斌強調，國土不可分、民族不可散，「台獨」與台海和平水火不容。解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何「台獨」妄動，堅決捍衛國家主權和領土完整。

賴清德。（GettyImages）

國台辦回應賴清德就職二周年講話：充斥謊言與欺騙、敵意與對抗

5月20日（周三），賴清德發表就職2周年談話，他稱，這2年內政府一直堅持3原則，包含捍衛民主自由、維持台海和平穩定、發展經濟，促進產業升級。談及兩岸關係，賴清德稱，願在對等、尊嚴原則下展開健康有序交流，但堅決拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。賴清德在記者會上又指中國大陸才是台海和平穩定的破壞者。

對此，國台辦發言人陳斌華表示，賴清德的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。

外交部發言人郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部份，從來不是一個國家，今後也絕無可能。賴清德當局千方百計蹭熱度、刷存在，已經形成條件反射，「麻煩製造者」「和平破壞者」的嘴臉一再暴露，「台獨」與台海和平水火不容，「倚外謀獨」「以武謀獨」最終只是癡心妄想。