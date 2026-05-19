世衛連續10年拒涉台提案　外交部：國際社會支持一中原則牢不可破

據《新華社》最新報道，第79屆世界衛生大會18日決定，拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案納入大會議程。這是世衛大會連續第10年拒絕涉台提案。



5月19日，外交部例行記者會上發言人郭嘉昆對此表示，世界衛生大會連續第十年拒絕所謂涉台提案，充分表明國際社會支持一個中國原則的格局牢不可破，聯大第2758號決議的權威不容置疑。民進黨當局固守「台獨」分裂立場注定失敗，這出謀「獨」挑釁的政治鬧劇可以休矣。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。



第79屆世界衛生大會於5月18日在瑞士日內瓦召開。世衛總幹事譚德塞在開幕致辭時稱，對於全球衛生問題，所有國家都需要互相合作，「沒有國家希望依賴別人，所有國家都想要平等，所有國家都想要主權。」

2026年5月12日，西班牙馬德里，圖爲世衛總幹事譚德塞在記者會上回應問題。（Reuters）

為參加本次世衛大會，台灣外事部門負責人林佳龍與衛福部長石崇良本次亦前往日內瓦。11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員身份的國家向世衛秘書處提交「邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會」的提案。林佳龍和石崇良與相關國家代表會面，並表示感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的支持，確保台灣的聲音被全世界聽見。

不過昨日晚間（18日）新華社消息稱，世衛大會決定拒絕「邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會」的提案，這也是大會連續10屆拒絕相關提案。

國台辦發言人陳斌華亦就此回應稱，有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不容挑戰、不可撼動；也再次表明，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，企圖在台灣地區參加世衛大會的問題上走旁門左道、搞所謂「突破」，此路不通、必遭挫敗。