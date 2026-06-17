中證監：支持深圳打造全國首批資本市場科技金融實踐樣本

6月17日，以「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」為主題的2026陸家嘴論壇開幕。中國證監會主席吳清在論壇上宣佈，支持上海浦東、北京海淀、廣東深圳、江蘇蘇州、浙江杭州等打造全國首批資本市場科技金融實踐樣本。



據《21世紀經濟》報道，深圳的入選意味着在資本市場與科技創新的制度性銜接上率先破題，其發展模式已獲得國家監管層面的認可。數據顯示，2026年以來，深圳新增境內外上市公司達17家，新增數量高居全國首位。其中，共有13家深圳企業選擇赴港上市，數量創下歷年最高紀錄。



中國證監會主席吳清在論壇上宣佈，支持上海浦東、北京海淀、廣東深圳、江蘇蘇州、浙江杭州等打造首批資本市場科技金融實踐樣本。（路透社）

深圳資產受國際資金追捧

報道指，深圳的獨特優勢在於依託前海、河套兩大國家級合作區，在跨境融資上形成常態化運行。紅籌回A、H回A、A+H雙重上市等模式在深圳常態化運行。峰岹科技、越疆機械人、華潤新能源等企業實現了境內外資本市場的聯動發展。

2023年至2025年，深圳新增境外上市公司38家，其中在港交所上市27家。2026年至今，共有13家深圳企業赴港上市，數量創歷年之最。截至目前，深圳「A+H」兩地上市公司合計達23家，佔整個廣東省（33家）的七成。

深圳資產作為中國資產的典型代表和新質生產力代表，廣受國際投資者追捧。例如，比亞迪（BYD）在港股市場成功再融資435.09億港元，成為全球汽車行業近十年最大規模的股權再融資案例。今年5月上市的「消費級3D打印第一股」創想三維，全球發售股份中國際發售佔90%，香港公開發售獲3829.42倍認購，國際發售獲26.8倍認購。

此外，「深港通」自2016年啟動以來，截至今年5月底累計交易金額已突破150萬億元（人民幣，下同），目標名單持續擴容並重點吸納如精鋒醫療等本土科創企業。

2026年以來，深圳新增境內外上市公司達17家，新增數量高居全國首位。（21世紀經濟）

多元融資體系協同發力

深圳同時構建了股票、債券、公募REITs、區域性股權市場協同發展的多元融資體系。

在債券市場上，｢十四五｣期間深企在交易所債券融資超2.4萬億元。2025年全市企業債券融資規模達1.04萬億元，38家深圳企業發行科創債80隻、規模949.03億元。2026年以來已新增科創債23隻，規模逾340億元。

公募REITs方面，深圳現有現有13隻基礎設施公募REITs，數量位居中國第二，首發及擴募累計募資327.26億元。

而在併購重組上，深圳牽頭組建全國首個併購基金聯盟，落地45億元險資併購基金。2025年全市上市公司披露併購重組事件超400單。立訊精密收購德國萊尼、華潤三九收購天士力等，均成為近年產業併購的標竿案例。

在央地協同方面，深圳更屢屢拿下多項｢全國首創｣。例如，樂聚智慧成為全國首家受理的第四套上市標準申報企業；華潤新能源成為深交所首家紅籌回A兼募資額最大的IPO項目；越疆機械人成為首家成功申報｢H回A｣的科創企業；大普微作為深交所首家上市的未盈利企業，市值已突破300億元。

深圳在全國首提「大膽資本」理念

深圳之所以能成為金融科技的實踐樣本，底氣來自其強大的產業創新基礎。

2025年深圳GDP達3.87萬億元，其中戰略性新興產業增加值為1.67萬億元，佔GDP比重達43%。全市研發投入強度達6.67%，位居全國城市首位，企業研發投入佔比超93%。國家高新技術企業突破2.5萬家，國家級專精特新「小巨人」企業達1372家，PCT國際專利申請量連續多年居於全國第一，深圳—香港—廣州創新集群穩居《全球創新指數》榜首。

金融資料同樣可圈可點。2025年，深圳金融業增加值為5261.6億元，佔GDP比重達13.6%，增速領跑全國大中城市。同時，深圳在第39期全球金融中心指數（GFCI）中名列全球第9位，轄區證券公司營收及利潤高居全國第一。

深圳證券交易所。（新華社）

此外，深圳在全國率先提出「大膽資本」理念，出台專項行動方案，首次提出分類研究放寬子基金返投認定和要求，種子和天使等初早期基金探索取消返投時序進度、資金規模等要求，並完善基金容錯免責機制。

具體佈局上，2022年以來深圳配套設立「20+8」產業基金群，政府出資比例提高至70%，截至今年3月底累計投資金額104.99億元，已投企業中已有15家啟動IPO。

2023年設立20億元科技創新種子基金，允許投向尚未實體運作的項目，鼓勵投向首輪融資且估值不超過1億元的「種子期」項目，子基金國有成分出資比例最高可達100%，已投項目超額收益可100%讓利，存續期設為15年。2025年落地粵港澳大灣區創業投資引導基金，規模500億元。

深圳有關部門在17日表示，站在新的發展起點上，深圳未來將重點推進五項工作：持續深挖「專精特新」優質企業；升級境外上市服務能力，助力本土企業全球化發展；引導上市公司開展產業鏈併購重組；持續壯大耐心資本流向科創；嚴守金融風險底線，確保資本市場平穩運行。