深圳發布暴雨紅色預警　學校停課　全市進入暴雨緊急防禦狀態

據深圳市氣象局今日（16日）12時37分消息，過去3小時，深圳光明區（公明、鳳凰、馬田街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來2小時還將出現40-60毫米降水，於上述區域發布暴雨紅色預警信號。全市進入暴雨緊急防禦狀態。



當前，深圳市分區暴雨紅色預警信號正在生效，預計預警信號將持續至下午。結合《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引（2025年修訂版）》，深圳市教育局發布通知：6月16日下午全市（不含深汕）中小學、幼兒園及培訓機構停課。



深圳發布暴雨紅色預警，全市進入暴雨緊急防禦狀態。（微博@深圳天氣）

據深圳市氣象局消息，過去3小時，羅湖區、南山區、福田區、鹽田區、寶安區、珠江口、深圳灣、龍崗區（南灣、坂田、布吉、橫崗、吉華、園山街道）、光明區（玉塘街道）和龍華區（民治、龍華、大浪街道）已出現強降雨，預計未來2小時還將出現30-40毫米降水，6月16日12時35分，上述區域發布暴雨橙色預警信號。全市進入暴雨緊急防禦狀態。深圳氣象局提醒，迅速做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域。

據深圳氣象局消息，過去3小時，光明區（公明、鳳凰、馬田街道）累計雨量已達大暴雨。（小紅書）

深圳市光明區部份馬路已變成「河道」。（小紅書）

深圳市光明區部份馬路已變成「河道」。（小紅書）

此外，過去3小時，深汕區累計雨量已達暴雨，預計未來2-3小時還將出現30-40毫米降水，深圳市氣象台於13時05分將深汕特別合作區、深汕海域暴雨黃色預警信號升級為橙色，全區進入暴雨防禦狀態。

深圳發布停課通知

深圳市分區暴雨紅色預警信號正在生效，深圳市教育局發布停課通知。（微博@深圳天氣 ）

內地暴雨預警預警信號從低到高分為藍色、黃色、橙色和紅色四級。

當前，深圳市分區暴雨紅色預警信號正在生效，預計預警信號將持續至下午。深圳市教育局發布通知，根據市政府第 334 號令及《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引（2025年修訂版）》，6月16日下午，全市（不含深汕特別合作區）中小學、幼兒園及培訓機構停課。已在家的學生繼續留在家中；在校的學生，學校不安排上課，做好看護管理工作。

深圳市暴雨造成路面水浸。（小紅書）

多地強降水將持續3日

廣東進入龍舟水關鍵期 深圳周一警告或有龍捲風：暴雨兼10級大風

據廣東省氣象服務中心消息，截至16日13時10分，東莞、深圳、南沙暴雨紅色預警，陽春、台山、順德等10個市縣暴雨橙色預警，中山、江門、惠州等23個市縣暴雨黃色預警，以及21個市縣雷雨大風黃色生效中。

據廣東省氣象服務中心消息，預計16-18日，廣東省南部市縣有大到暴雨局部（特）大暴雨。（微博@廣東天氣）

預計16-18日，廣東省南部市縣有大到暴雨局部（特）大暴雨，其中17日的主雨區位於珠三角、粵西、清遠、韶關和汕尾等地；18日主雨區位於粵西和珠三角中西部。19日，粵西仍受副高邊緣影響，有中雷雨局部大雨或暴雨，其餘地區雨水逐漸減弱。