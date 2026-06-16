有片｜深圳女試衫兩個鐘埋單竟買33件衫　老闆超魔性笑聲爆紅網絡

近日，深圳一名女子在女裝店試了2小時衣服，最後抱出7件，老闆以為要這7件，結果沒想到她要的是試衣間的33件，老闆當場就笑得合不攏嘴，笑聲根本停不下來，被網友稱為「哈哈哈」老闆。



影片顯示，老闆說：「美女，你這一共7件，582元。（人民幣，下同）」女子回應：「老闆，這些不是我要的呀，我要的是試衣間裏的那些。」老闆愣了一下，隨即哈哈大笑：「哈哈，不好意思不好意思，我剛聽錯了！」他笑着跑進試衣間，抱出一大堆衣服，邊笑邊說：「哎喲哎喲，不好意思，不好意思。」笑聲一直沒停過。

近日，深圳一女子在女裝店試了2小時衣服，買走33件，老闆當場笑得合不攏嘴。（抖音@第一現場）

最終，這名女子一次性買下33件衣服，總價3076元。網友調侃：「老闆你好歹忍一忍，等顧客走了再笑啊！」

客人試衫2小時狂掃33件衫▼▼▼

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6月14日，記者實地走訪了這家女裝店。老闆對記者透露，買下33件衣服的女顧客，後來又帶着同事來店裏買了27件。「哈哈哈」爆火之後，店內銷量漲了十幾倍。

「那一單具體算下來，可能真的只賺了幾百塊錢。」老闆坦言，平時一天也就賣一兩百件，這幾天每天都能賣兩三千件。

來我這兒的人，我願意讓她們試，哪怕試一天都行。不管你買多少件，你開心就行。

他還說，這件事之後，店裏的直播間人數翻了一倍。「哪怕你不買，能聽到我的笑聲，我也覺得有意義。」他調侃道：「這兩天我都笑出腹肌了。」

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