廣東龍舟水持續轉移3.6萬人　深圳幼稚園水浸需用橡皮艇疏散學童

昨日（16日）中午，深圳市氣象台發布暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。根據有關規定，市教育局隨後發布，16日下午全市（不含深汕特別合作區）中小學、幼稚園及培訓機構停課。



16日當天，深圳市光明區一幼稚園水浸，消防人員用橡皮艇疏散被困兒童，無人員受傷。鐵路廣州局發布消息，計劃6月17日對京九鐵路、杭深鐵路、甬廣高鐵等線路部份列車採取停運措施。



交警堅守風雨一線，及時消除道路安全隱患。（深圳發布）

深圳發布暴雨紅色預警 學校停課 全市進入暴雨緊急防禦狀態

暴雨致幼稚園出現水浸 救援人員用橡皮艇疏散兒童

《深圳大件事》報道，據深圳氣象局消息，16日上午9時30分至下午3時30分，全市平均雨量53.4毫米，其中光明區平均130.3毫米、龍華區平均93.3毫米。最大雨量出現在光明區，達190.6毫米；光明區新湖街道圳美站記錄到最大1小時雨量為113.4毫米。

據深圳氣象局消息，16日上午9時30分至下午3時30分，全市平均雨量53.4毫米，其中光明區平均130.3毫米、龍華區平均93.3毫米。（微博@深圳天氣）

16日下午1時42分許，光明區馬田街道馬山頭永康街一幼稚園因強降雨發生水浸。深圳消防接警後，由馬山頭小型消防救援站立即出動1車4人以及馬田消防特勤站出動2車11人趕赴現場。

16日13時42分許，光明區馬田街道馬山頭永康街一幼稚園因強降雨發生水浸。（深圳大件事）

該幼稚園因地勢較低出現水浸，有多名兒童需要疏散，無人員受傷，隨後馬田消防特勤站利用橡皮艇分批疏散兒童至安全區域，下午3時06分，確認現場被困兒童已全部轉移至安全區域，無人員受傷。

16日13時42分許，光明區馬田街道馬山頭永康街一幼稚園因強降雨發生水浸。（深圳大件事）

廣東強降雨已轉移3.6萬人 多線路列車計劃停運

廣東省防汛防旱防風總指揮部於6月14日19時將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。截至16日18時，廣東18個地市、70個縣（市、區）啟動防汛（防暴雨）應急響應，全省累計轉移人員36127人。

全省落實排澇搶險救援隊伍123支、6460人、大型排澇裝備463台（套）；工程搶險救援隊伍約260支、12000餘人、大型工程搶險機械約3500台（套）。落實航空應急救援力量直升機8架、大型固定翼無人機1架、無人直升機1架和中型複合翼無人機救援平台15架。

廣東18個地市、70個縣（市、區）啟動防汛（防暴雨）應急響應，全省累計轉移人員36127人。（南方都市報）

據中國鐵路廣州局，近日，廣東局部地區有大雨到暴雨局部大暴雨，對鐵路運輸帶來一定影響，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，持續調整列車運行。

國鐵廣州局計劃6月17日對京九鐵路、杭深鐵路、甬廣高鐵等線路部份列車採取停運措施。另外，部份列車也將出現不同程度晚點，鐵路部門後續將動態調整列車運行秩序。