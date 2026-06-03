賴清德批TikTok、小紅書削弱台灣民主認同　國台辦：只會越禁越火

近期，賴清德稱TikTok、小紅書對台青年影響嚴重，應妥善應對。大陸國台辦6月3日在例行記者會回應說，賴清德處心積慮破壞兩岸交流交融不會得逞，相關應用程式反而會越禁越火。



5月30日，賴清德出席青年論壇時，對學生提出TikTok、小紅書削弱台灣民主認同的想法表示認同，並形容這個問題非常嚴重。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸社交軟件助力台灣青年成長發展圓夢，而賴清德卻不斷抹黑，甚至對台灣青年人進行恐嚇威脅，表明其心虛膽寒，認為無論如何處心積慮破壞兩岸交流交融都不會得逞，反而會越禁越火。

小紅書（示意圖/X@xiaohongshu）

她又表示，民進黨當局出於「反中抗中」的險惡用心，不斷對大陸科技產品、應用軟件惡意抹黑污衊，百般阻撓台灣民眾使用，形容是到了「反科技」和「反時代」的地步，只會讓越來越多台灣民眾反感和唾棄。

「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式

台灣陸委會副主委沈有忠近日稱，民調顯示大多數台灣民眾不願接受「一國兩制」，且不認同「中共對台灣的打壓」，堅持台灣的未來應由2300萬台灣人民共同決定。

朱鳳蓮指出，民進黨當局出於「台獨」分裂圖謀，處心積慮拒絕和平統一、抹黑「一國兩制」，企圖誤導輿論、蒙蔽台灣民眾，不會得逞，相信會有更多台灣同胞充分認識「一國兩制」的優越性，「兩制」台灣方案將會得到更充分的討論和展現。

國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦發布）

她指出，台灣的未來只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，最符合包括台灣同胞在內的中華民族根本利益，也是維護台灣同胞現有社會制度和生活方式的最佳選擇。

朱鳳蓮稱，愈來愈多台灣有識之士已經不受民進黨當局裹挾欺騙，支持兩岸和平統一，逐步認識和思考「一國兩制」的好處，通過各種方式為「兩制」台灣方案建言獻策。

5月，台獨派政黨喜樂島聯盟稱考慮統一 條件是「台人治台、高度自治」，喜樂島聯盟曾舉行「全民公投反併吞」，圖為民視董事長郭倍宏。（翻攝台媒）

國台辦回應金門水域管轄權問題

有記者問，近日，福建海警位金門附近海域依法開展執法巡查。台海巡部門稱，大陸海警「企圖營造具有金門水域管轄權假象」。請問對此有何評論？

朱鳳蓮指出，海峽兩岸同屬「一個中國」，台、澎、金、馬都是中國的一部分。大陸海警部門在相關海域依法開展執法巡查，維護海上作業秩序，保障兩岸漁民的生命財產安全，是正常履職行為。

圖為2024年，由福建海事局牽頭，海警、海監、漁政、救助等多部門共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練。（影片截圖）

民進黨當局跪美輸誠 只會自食惡果

有記者問，美國近日公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，台行政部門稱台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，將有助提升相關產業競爭力。

朱鳳蓮表示，民進黨當局跪美輸誠，出賣台灣核心產業，犧牲台灣產業發展前景，損害台灣民眾利益福祉，用5000億美元的對美投資、對美國4885項工業產品以及1482項農產品實施「零關稅」等失血般的讓步，僅僅換來象徵性的稅率優惠，民進黨當局對此竟然還有臉大肆邀功，標榜為自己的「功績」，完全是自欺欺人。如此倒行逆施，蒙蔽不了台灣產業界和民眾，只會自食惡果、淪為笑柄。