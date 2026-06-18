端午港車北上｜廣東高速公路迎高峰　日均車流量達885萬車次

端午節小長假（6月19日至21日）將至，廣東省交通運輸廳預測，假期間日均車流量高達885萬車次，車流壓力主要集中在粵港澳大灣區，小型客車佔比較高，以旅遊度假、探親訪友等中短途出行為主。



2026年1月6日，港珠澳大橋出入口。（新華社）

廣東省交通運輸廳預計，2026年端午假期日均車流量約885萬車次，同比增長約1.94%。其中，港珠澳大橋日均車流量約2.3萬車次，同比增長42.48%；虎門大橋日均車流量約11.92萬車次；南沙大橋日均車流量約14.25萬車次；黃埔大橋日均車流量約13.4萬車次，同比增長0.73%；深中通道日均車流量約13.62萬車次，同比增長11.05%。

預計6月18日午後，部分車主將提前集中出行，廣州、深圳等中心城市出城方向車流較大；6月19日（端午節）出行車流持續高位；6月20日車流有所回落；6月21日將迎來回程車流高峰。

深中通道深中大橋路段。（攝影 楊凱力）

深中大橋。（微信公眾號＠深中通道發布）

值得注意的是，端午假期間不會實行小客車免費通行政策。跨省長途出行需求相對減少，公眾出行以返鄉探親、短途自駕為主，但廣州、深圳等大城市周邊高速公路及通往熱門景區、龍舟賽場的路段仍可能出現階段性擁堵，建議錯峰出行。