今年端午節非常特殊　「三火疊加」成最強轉運日　3招催旺下半年

6月19日是端午節，台灣命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊，丙午年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），純陽磁場極其剛烈強大，利於大破大立、驅邪與快速轉運，透過簡單3招就能除穢，並催旺運勢。



柯柏成指出，2026丙午年為天干地支皆屬火的「雙火」流年，農曆五月初五正值「午月」，端午當天的中午又是「子日午時」標準的水火既濟；而「丙午年、午月、子日、午時」三午匯聚（或結合九紫離火運的「三火疊加」）形成奇特天時。

延伸閱讀：盤點端午節必做10件事 從立蛋、龍舟賽到午時水 找回傳統儀式感

+ 44

正因為「三午匯聚」、「三火疊加」使得今年端午節非常特殊，形成了極其剛烈、純陽的磁場，而這種能量強大，利於大破大立、驅邪與快速轉運，由於火性能量極旺，開運核心在於「以水調侯」或「借火助旺」，可透過3招除穢並催旺運勢。

他說，端午是一年之中陽氣的最高點，建議當天巳時（上午9時至11時）先用艾草、菖蒲或海鹽水噴灑家宅四周，特別是陰暗角落，將上半年的晦氣、病氣逼出除穢；午時（上午11時至下午1時）承接「午時水」，用於下半年的能量調和。

命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊，透過簡單3招就能除穢，並催旺運勢。（Facebook@柯柏成/命理）

再者，可結合九星方位的精準催旺下半年，可在住宅或辦公室的東南方擺放紅色、紫色的開運物件或午時水，激發九紫星在下半年的喜慶、財祿與人緣能量；也能在正午時段將午時水放在正北方的財庫位，放到小年夜前都行，有暗催偏財之效。

柯柏成也建議透過「吃苦」與「生津調侯」來食補開運，他表示，飲食上，除了糉子，今年端午極適合搭配青梅、苦瓜或綠豆。青梅生津、苦瓜與綠豆清熱，在雙火流年的毒月五日，能從內在調理身體的陰陽平衡，避免「燥火」傷身。

延伸閱讀：端午節送粽子「另類禁忌」惹網民論戰 多數人驚呼：完全沒聽過！

+ 7

延伸閱讀：

端午節補財庫！命理師曝「借火生財術」：下半年財運翻倍

別想騙他們！「四星座」人間清醒…處女座根本柯南、他不信天上掉禮物

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

