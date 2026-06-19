深圳發分區暴雨橙色預警　全市進入暴雨防禦狀態　昨航班延誤嚴重

受加強的西南季風影響，昨日（6月18日）早晨至下午，深圳市出現暴雨，平均雨量99.5毫米。多位網民在社交平台反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。



深圳氣象局今日（19日）早上指，深圳市寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）已出現強降雨，上午9時在上述區域發布暴雨橙色預警，目前天氣形勢正處於調整中，全市進入暴雨防禦狀態。



深圳西部地區雨勢較大 中東部部份可見陽光

據深圳氣象局消息，寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）預計未來短時內還將出現20-30毫米降水，全市進入暴雨防禦狀態。

據深圳氣象局消息，目前深圳市天氣形勢正處於調整中，副熱帶高壓西伸加強，大部天氣平穩，西部的寶安和光明有強雷雨天氣。（微博）

據深圳氣象局消息，目前深圳市天氣形勢正處於調整中，副熱帶高壓西伸加強，大部天氣平穩，西部的寶安和光明有強雷雨天氣。（微博）

目前天氣形勢正處於調整中，副熱帶高壓西伸加強，深圳市大部天氣平穩，西部的寶安和光明有強雷雨天氣，寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）暴雨橙色預警信號生效中，而中東部雲層漸薄，部份地區已經可見陽光。

暴雨致深圳寶安機場超400架次航班延誤

深圳發布紅色暴雨警告 深圳市宣布停課家長冒雨接仔 多航班延誤

《極目新聞》報道，6月18日，多名IP位址顯示在廣東的網民在社交平台上反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。

多名IP位址顯示在廣東的網民在社交平台上反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。（小紅書）

多名IP位址顯示在廣東的網民在社交平台上反映，深圳寶安機場出現大面積航班延誤。（小紅書）

一位從深圳飛往新加坡的旅客介紹，自己乘坐的是ZH239次航班，原本是早上8時許起飛，但一直等待到下午2時許，飛機才上跑道。航旅縱橫APP顯示該航班原計劃上午8時15分出發，但實際起飛時間為下午2時33分，延誤超6小時。另一名計劃從濟南返回深圳的旅客林先生，原本乘坐6月18日下午1時的ZH9930航班，到機場後才知道飛機延誤，登機時間一直延誤到下午4時30分。林先生表示，自己回到深圳還有工作安排，飛機延誤對後續工作影響較大。

深圳寶安機場出現大面積航班延誤。（飛常準）

據飛常準APP數據，截至18日上午11時30分，深圳寶安機場已有25架次航班備降，超400架次航班延誤。

深圳市三防辦：「龍舟水」基本結束

據「深圳發布」消息，深圳市三防辦統籌全市開展防禦應對，持續調度各區各部門暴雨防禦工作，會同有關部門實時會商研判暴雨形勢，部署各項防範應對措施。

工作人員清理樹木。（深圳發布）

6月18日，深圳暴雨，市環水集團羅湖分公司工作人員第一時間趕赴值守點，清理雨水口垃圾，加速排水。（深圳發布）

市三防辦表示，目前本輪強降雨已基本結束。預計端午假期將以多雲天氣為主。