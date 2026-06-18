HK Express航班暴雨逼降深圳　男乘客失控狂吼：打給國台辦陸委會

香港天文台今日（18日）兩度發出黑色暴雨警告信號，暴雨襲港期間，一班原定由高雄飛往香港的香港快運（HK Express）UO131航班，受惡劣天氣影響被迫轉降深圳寶安機場，有乘客疑不滿行程受阻在機艙內大鬧，更揚言要聯繫國台辦和陸委會來處理。



據網傳影片，一名男乘客向空姐瘋狂咆哮稱：「我不是工程員，我只是你們的消費者，聽不聽得懂我的意思？再聽不懂我就直接打給陸委會以及國台辦過來處理這件事情。你懂我意思嗎？」

男乘客向空姐揚言要聯繫國台辦和陸委會來處理。（影片截圖）

另有影片顯示，一名女乘客質疑為何飛機可以在深圳降落，是否因為沒有油才不能飛往香港，另一名男乘客則大喊「我現在要求我要下機」、「我不管你們處理得好不好，聽懂我意思嗎」。

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，UO131航班於上午10時46分從高雄國際機場起飛，原定11時45分抵達香港國際機場，後備降深圳寶安機場，後於下午5時35分再起飛，於傍晚6時22分抵達香港國際機場。

受惡劣天氣影響，原定從高雄飛往香港的UO131航班轉降深圳寶安機場。（Flightradar24.com）

（Flightradar24.com）

香港快運回應，6月18日由高雄飛往香港的UO131航班，以及由沖繩飛往香港的UO843航班，因香港出現不穩天氣，分別轉飛深圳和澳門。航班UO131備降深圳後，有數名乘客感到不適，通報相關當局後，安排乘客下機接受適切治理。航班UO843及UO131已分别於當地時間下午5時01分由澳門出發，及於下午5時35由深圳出發，繼續其行程前往香港。

香港快運已通知所有受影響乘客相關航班安排，提供適切協助，並強調乘客和機組人員的安全是最首要的考虑，香港快運對此造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心和諒解 。