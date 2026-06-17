有片│惠州暴雨女子連人帶車被急流沖倒　2外賣騎手冒險救援獲激讚

6月15日，受強降雨影響，惠州大亞灣開發區石化大道西錦地繁花苑路段出現內澇。一名騎電動單車的女士不慎被湍急的水流沖倒，連人帶車被沖出數米。危急關頭，兩名外賣小哥果斷衝上前，合力將人和車扶起後，才默默轉身離開。



這一幕被周邊市民拍下並上傳社交平台，迅速引發全網點讚。6月16日，兩位救人的小哥陸續被找到。

暴雨中女子被沖倒，惠州2名外賣騎手挺身而出救援免釀慘禍。（翻攝自Facebook/XH.NewsAgency）

女子險被洪流沖倒淹沒 2騎手極限救援畫面曝光：

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最先衝上前、身穿藍色雨衣的何先生回憶：「當時聽到有人呼救，我沒多想就跑過去了。一開始我一個人拽不動，幸好另一位騎手趕來，我們一起才把人扶起來。」

身穿黑色雨衣的外賣小哥羅先生表示，當時路上人很少，看到這位女士摔倒後，他也第一時間上前幫忙。「水深幾乎到了大腿處，如果我們不去拉的話，很怕她嗆水。」羅先生說：「幫了人，自己也很開心。」

據悉，目前美團已聯繫上參與救人的騎手何先生和羅先生，為他們申請了見義勇為現金獎勵和「先鋒騎手」榮譽稱號，並安排表彰儀式。

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