01西藏直擊｜定日縣6.8級震後一年半　村民拿工資蓋新居8個月入住

2025年1月7日，西藏日喀則市定日縣發生6.8級黎克特制地震，造成中國境內126人遇難，超過3600戶房屋倒塌。一年半過去，6月19日，《香港01》隨參訪團實地重返當時的震央重災區定日縣長所鄉森嘎村，探訪受災群眾在災後一年多以來的重建生活。



「當時我們想的是，板房裡面要住差不多一兩年的那種，沒想到速度太驚人了，看著這些房子建起來的時候，心裡特別驚訝。」 抱著一歲半孩子的24歲村民桑傑，向記者回憶去年震後的重建過程。長所鄉黨委書記次仁旺堆也直言：「老百姓是一分錢沒掏，全是國家投資，老百姓參與了建設過程中還拿了工資，比平常（震前）還要好。」



西藏定日縣災後重建。（香港01 鄭寧）

西藏定日縣發生地震後，由於老舊房屋垮塌造成傷亡嚴重。（香港01 鄭寧）

在前往長所鄉的途中一路荒蕪人煙。（香港01 鄭寧）

雖一路荒無人煙 道路電網等基礎設施全線貫通

定日縣地處珠穆朗瑪峰腳下，平均海拔超過4000米，從定日縣城出發前往長所鄉，沿途車程達3個小時。車窗外兩側只能看到高聳的崇山、沙漠與被淺淺植被覆蓋的砂土，一路荒無人煙。在車輛行駛數小時後，才「終於看到人家」。

在前往長所鄉的沿途公路旁，仍能看見部分在去年地震中垮塌的舊房屋，多由黃色土磚砌成，結構簡陋，抗震能力低。這也是當初地震導致大面積房屋倒塌、傷亡嚴重的主因。

然而，儘管沿途地理環境荒涼，但從縣城通往長所鄉的道路均已鋪設柏油路面；沿途的電纜線與電線塔也連綿不絕。儘管定日縣位置偏遠，但當地的路、水、電等基建在震後已維持暢通。

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統一規劃白牆紅檐藏式新居 8個月內實現免費搬遷入住

進入長所鄉森嘎村，首先看到的就是統一規劃的藏式新居。這些新建房屋均延用了傳統的白牆與紅色房檐風貌，每家每戶的房檐角上均插著經幡。村內還配備供當地居民使用的足球場與籃球場，球場還有青少年在踢球。目前，長所鄉部分道路及房屋的後續配套工程仍在繼續施工完善。

長所鄉黨委書記次仁旺堆接受《香港01》採訪時表示，地震發生後，國家住建部專家團隊親赴現場指導，確保新建房屋的抗震等級達到8度烈度標準。全鄉災後重建民房共758戶，房屋建築面積依人口數量劃分為6種戶型，從1人戶的35平方米，到8人以上戶的260平方米不等，每戶均擁有獨立建造的院牆圍欄。

次仁旺堆透露，「房子的造價當時按平方是2600元單價」，未來如果老百姓經濟允許，也可以在院子內改擴建或者實施一些商業庭院經濟。

由於氣候原因，在高原施工需要面對各種複雜情況，也導致每日都工期都很短，但定日縣的災後重建似乎按下了「快進鍵」。

次仁旺堆介紹，地震發生後，重建規劃在不到一周內（1月13日）啟動，3月初正式動工，由上海市援建的上海建工集團等企業定點施工，「首批搬遷入住的有三個村，古龍村是8月15日整村實現入住，剩餘的8個村是10月1日全部搬遷入住新家，後續的配套設施包括水電陸續目前已經全部到位。老百姓的生產生活也是在去年11月開始步入正軌。」

定日縣長所鄉黨委書記次仁旺堆。（香港01 鄭寧）

此外，地震中受損的幼兒園已於去年完成加固並正常運行。據悉，當時長所鄉小學損壞嚴重，需整校重建，小學在局部重建期間，學生被臨時安置在縣城寄宿學校上學，未耽誤課業。次仁旺堆表示，「學生就送到縣城的學校去上學，住宿也在縣城安排解決了，整個這一年學生上學這一塊是沒有耽誤。」

值得注意的是，自1985年開始，西藏的學生便享受國家推行的教育「三包」（包吃、包住、包基本學習費用）政策，15年義務教育期間，學生不需要花費一分錢。

村民：以往需集中取水 如今水電入戶

記者隨後走訪了森嘎村一戶搬入新居的村民家裡。戶主桑傑今年24歲，目前在當地小學擔任廚師，受訪時她懷裡抱著1歲半的孩子。由於桑傑不諳普通話，採訪由長所鄉農業專業技術人員次仁元旦協助翻譯。

桑傑回憶，去年1月7日地震發生時她正在拉薩陪孩子住院，家中只有母親和姐姐。得知家裡房屋倒塌後心情一度恐慌。一個月後她出院回村，發現家人已被安置在臨時板房內。桑傑坦言，當初原以為要在板房內過渡一至兩年，未料到8月份就能住進新房，對重建速度感到驚訝。

桑傑（左）今年24歲，目前在當地小學擔任廚師，受訪時她懷裡抱著1歲半的孩子。由於桑傑不諳普通話，採訪由長所鄉農業專業技術人員次仁元旦（右）協助翻譯。（香港01 鄭寧）

目前，桑傑與父母、孩子共4人居住在一棟室內面積為160平方米（算上院牆建築面積為280平方米）的6人戶型房屋中。該戶型配備獨立門面的商舖，未來可作搬遷出租用途。記者在桑傑家中觀察到，屋內陳設整齊，水電線路與現代化廚房設施一應俱全，院內停放著一輛電動三輪車。

談及新舊房屋的居住環境改變，翻譯次仁元旦轉述桑傑的話表示：「變化特別大，以前的房子跟這個比不了，這個條件特別好。現在水、電都特別方便，上廁所也挺方便的。以前自來水不入戶，都要集中在一塊地方要去取水。現在的話每戶都有水龍頭了。」

震後當地政府向受災群眾發放了人均每年約六至七千元的過渡安置補貼與家具專項補貼。據桑傑介紹，用這筆錢他們購置了屋內的現代化家具，且當時有家具商戶直接將卡車開到村門口設點銷售，村民足不出村即可享有特殊優惠並挑選新家具。

震後人均收入不降反升：自己蓋房拿工資

在災後重建過程中，一項特殊的政策也保障了災民們的生計。次仁旺堆介紹，森嘎村村民在參與自家及村莊的重建工作中，可以獲得相應的勞務報酬，「我們的民房建設，其實老百姓是一分錢沒掏，全是國家投資，所以老百姓是參與了建設過程中還拿了工資。」

桑傑也透露，她本人雖然因為學校廚師工作未直接參與施工，但她的姐姐在去年重建期間一直在工地上務工。工地發放的日薪為每天260元人民幣（下同），其姐姐最終領取了2萬多元的工資收入。

這項政策直接反映在當地的經濟數據上，長所鄉黨委書記次仁旺堆指出，通過參與建設，群眾得以就近解決就業。統計數據顯示，長所鄉居民的人均年收入從地震前的17000元人民幣左右，至今年年初不降反升，達到了21500多元人民幣。

次仁旺堆表示，全鄉群眾的生產生活已於去年11月全面步入正軌，下一階段，當地政府的工作重點將從應急重建轉向高標準農業建設與特色產業扶持，包括推廣良種、發展飼草產業及農機設備，並依託珠峰旅遊資源部署基層文化旅遊產業，以進一步拓寬村民的增收路徑。