美媒：華爾街也到中國借錢　熊貓債受到熱捧

「熊貓債受到熱捧，華爾街和跨國公司湧向中國債券市場。」據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月17日報道，由於中國利率處於低位，借貸成本遠低於美元市場，越來越多的外國借款方正在中國發行債券以籌集人民幣資金。分析人士指出，熊貓債熱潮將擴大人民幣在全球的使用範圍，推動人民幣國際化進程。



分析人士指出，熊貓債熱潮將擴大人民幣在全球的使用範圍，推動人民幣國際化進程。（GettyImages）

熊貓債指的是由海外機構在中國境內發行的人民幣計價債券，近年來，熊貓債發行保持強勁，穆迪公司統計顯示，2024年發行額創下1978億元新高，2025年發行額達到1831億元。截至6月第二周，2026年發行額已達1371億元，同比增長80.4%。

今年以來，熊貓債的發行速度大幅加快，哈薩克斯坦和巴基斯坦等主權借款方、摩根士丹利和德意志銀行等全球金融機構以及大眾和漢高等跨國企業紛紛加入。5月下旬，德意志銀行宣布，通過一筆獲得超額認購的3年期和5年期熊貓債發行，成功募集35億元資金。

根據遠東資信評估有限公司的數據，今年5月，熊貓債發行總額為266.4億元，創下當月歷史新高。

德意志銀行。（路透社）

為什麼熊貓債具有如此強大的吸引力，讓外國政府、華爾街銀行和跨國公司紛紛湧向中國債券市場？CNBC指出，這主要與中國的借貸成本更低有關。

報道稱，美聯儲利率依然維持高位，美元市場的借貸成本居高不下，但中國寬鬆的貨幣政策已讓國內利率接近低點。分析師估計，許多外國發行方能夠以低於3%的票面利率募集人民幣資金，遠比同等規模的美元融資更加便宜。

穆迪對CNBC表示：「我們認為，關鍵驅動力是利率差距，用人民幣融資要比美元便宜得多。」該機構指出，外國銀行發行熊貓債的借款利率大約在1.7%至2.2%之間，在美元市場的利率則達到4.5%至5.5%，這意味著熊貓債可以為發行方節省2到3個百分點的利息支出。

美國紐約華爾街。（路透社）

分析人士認為，這種成本優勢將人民幣轉化為一種融資貨幣。穆迪估計，金融機構依然是熊貓債發行的主力，其次是主權和超國家借款方，在中國擁有龐大業務的跨國公司也越來越多地利用這一市場進行融資。

歐亞集團中國區總監王丹表示：「華爾街銀行正在擴大人民幣借款，以支持國際貿易結算中日益增長的人民幣使用需求。銀行需要持續有更大規模的人民幣債務和人民幣資產，才能繼續作為關鍵的關係銀行以及面向中國相關客戶的做市商。」

但低利率並非熊貓債發行激增的唯一原因。投資管理公司Natixis的亞太區首席經濟學家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅表示，中國表現出越來越大的意願，給予發行方在資金用途上更大的靈活性，對外國發行方極具吸引力。

美國紐約華爾街。（路透社）

6月17日，中國人民銀行行長潘功勝在2026陸家嘴論壇上宣布，將創設境外央行回購工具，包括境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金都可以用中國國債等高等級債券回購的方式，從中國人民銀行獲得人民幣流動性，便利境外央行類機構的人民幣流動性管理和人民幣資產配置。

中國人民銀行行長潘功勝。（第一財經）

CNBC稱，發行方雖然可以在中國境內籌集人民幣資金，但將資金轉移到海外的程序非常複雜，因此熊貓債主要吸引擁有龐大在華業務的公司。不過，隨著中方表現出放寬政策的意向，哈薩克斯坦、巴基斯坦等主權借款國將有更大的動力發行熊貓債。

諮詢公司Z-Ben Advisors創始人彼得·亞歷山大表示：「過去兩年，熊貓債市場一直在增長，它應被視為人民幣國際化戰略的重要組成部份。」他指出，中國也在積極推動人民幣跨境支付系統，鼓勵在商品貿易結算中使用人民幣，以及深化離岸人民幣市場。

分析人士普遍認為，熊貓債的強勁勢頭不會在短期內消退，中國銀行體系有著充裕的流動性，美國利率預計將維持在相對高位，這將支撐熊貓債發行額在今年剩餘的時間裏穩步增長。

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