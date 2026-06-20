手足口病｜廣東5月增2.7萬宗　深圳學校集體感染部分班級停課10日

廣東省疾病預防控制局最新數據顯示，5月份全省已錄得高達27,849宗手足口病個案。深圳近日有學校因出現集體感染，部分班級被要求停課10日。據內媒《第一現場》，深圳市民劉先指出，因為孩子班上一周內出現2宗手足口病病例，孩子所在班級已停課10天。



根據校方要求，家長需居家觀察孩子症狀，患兒痊癒後7天或發病後14天，方可憑復課單返校。



手足口病病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。（Freepik）

90%的病例均為5歲以下低齡兒童

據了解，手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒A16型及腸道病毒71型）引起的急性傳染病。此病傳染性極強，潛伏期一般為2至10天，其中90%的病例均為5歲以下低齡兒童，尤以3歲以下發病率最高。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等），甚至死亡。

監測數據顯示，深圳手足口病全年均可發病，但每年會出現兩個發病高峰，分別為4至7月的春夏季高峰，以及9至11月的秋季流行期，目前正處於最高危的季節。

深圳市兒童醫院雷旻醫生指出，手足口病與「皰疹性咽峽炎」由同種病原引起，但臨床表現不同：僅在口腔長皰疹為皰疹性咽峽炎；若手、足、臀部等部位出現皮疹，則為手足口病。

手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒A16型及腸道病毒71型）引起的急性傳染病。（資料圖片）

兩者主要通過接觸及飛沫傳播，玩具、餐具及公共遊樂設施均是高危傳播載體，亦可透過呼吸道飛沫及受污染的食物和水源感染。該疾病多數為輕症，3至5天即可自行痊癒；但若患兒出現抽搐、嘔吐等重症症狀，須立即住院治療。

廣東省疾控中心提示，預防此類疾病需做到勤洗手、常通風、少聚集、早隔離。

香港手足口病高峰期為5月到7月

在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦可能於10月至12月出現較小型的高峰期。

香港衞生署衞生防護中心5月29日表示，手足口病活躍程度近日顯著上升，根據中心的最新監測數據顯示，院舍／學校的手足口病爆發個案由5月初一星期有5宗，涉及42人，上升至本周首5天，中心已錄得17宗爆發個案，涉及48人，當中超過九成個案在幼兒中心或幼稚園或小學發生。