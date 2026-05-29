手足口病｜本周首5天錄17宗爆發個案　9成涉幼兒中心幼稚園或小學

衞生署衞生防護中心今（29日）表示，手足口病活躍程度近日顯著上升，根據中心的最新監測數據顯示，院舍／學校的手足口病爆發個案由5月初一星期有5宗，涉及42人，上升至本周首5天，中心已錄得17宗爆發個案，涉及48人，當中超過九成個案在幼兒中心或幼稚園或小學發生。中心呼籲留意手足口病的最新情況，學校和院舍如出現爆發個案，應盡快向中心呈報。



衞生署衞生防護中心今（29日）表示，手足口病活躍程度近日顯著上升。（資料圖片）

根據中心的最新監測數據顯示，院舍／學校的手足口病爆發個案由5月初一周的五宗，涉及42人，逐步上升至過去兩周的分別12宗，涉及44人及11宗，涉及46人。本周首5天，中心已錄得17宗爆發個案，涉及48人。當中超過九成的個案在幼兒中心或幼稚園或小學發生。

衞生防護中心指，私家醫生診所定點監測數據顯示上周手足口病的活躍程度顯著上升，中心的幼兒中心／幼稚園傳染病定點監測數據及公立醫院急症室手足口病的求診率，在過去數周亦呈上升趨勢。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/梁鵬威攝)

衞生防護中心總監徐樂堅說，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月及10月至12月，幼童在學校和院舍內有較多密切接觸，令疾病更易傳播並較大機會出現爆發個案。鑑於手足口病活躍程度有所上升，家長應密切留意年幼子女的健康情況。他強調，酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，例如腸病毒71型，所以酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

中心指，大部份手足口病患者的病徵輕微，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後一至兩天口腔可能會出現疼痛的瘡，然後形成潰瘍，病人一般在7至10日內可自行痊癒。