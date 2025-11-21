手足口病｜近月個案急升　本周首5日錄16宗涉40人 　幼園小學重災

本地手足口病活躍程度近日持續上升，衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，院舍及學校的爆發個案，由10月底的一周17宗、涉及50人，升至本周首5日的16宗、涉及40人。而10月26日至11月20日錄得的78宗爆發個案，當中83%個案、即64宗發生在幼兒中心、幼稚園和小學。



中心再度向醫生和學校發信，呼籲他們留意手足口病的情況，若學校出現爆發個案，應盡快向中心呈報。而今年至今錄得3宗兒童腸病毒感染嚴重個案，病人需要留院治理，雖然他們均已康復出院，但中心提醒市民不要掉以輕心。



衞生署衞生防護中心公布，本地手足口病活躍程度上升。（資料圖片）

衞生防護中心今日公布，最新監測數據顯示，10月26日至11月1日的一周內，院舍／學校的手足口病爆發個案共錄17宗、涉及50人，其後數字逐步上升，直至11月2日至8日增至20宗、涉及53人；11月9日至15日再進一步上升，錄得25宗、涉及61人。

本周首5日錄得16宗爆發手足口病個案 涉及40人

衞生防護中心指，本周首5日即11月16日至20日，已錄得16宗爆發個案，涉及40人。在10月26日至11月20日錄得的78宗爆發個案，當中83%個案、即64宗發生在幼兒中心、幼稚園和小學。

而幼兒中心／幼稚園傳染病及私家醫生診所定點監測數據顯示，自今年10月下旬起，手足口病的求診率維持在高水平，上周公立醫院急症室手足口病的求診率亦顯著上升。

中心再度向醫生和學校發信呼籲留意學童感染情況

衞生防護中心已再度向醫生和學校發信，呼籲他們留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。學校如出現爆發個案，應盡快向中心呈報。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／黃浩謙攝）

今年至今共錄3宗兒童腸病毒感染嚴重個案

衞生防護中心總監徐樂堅指出，手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月及10月至12月。

徐樂堅表示，鑑於手足口病活躍程度維持在高水平，家長應密切留意年幼子女的健康情況，雖然大部份手足口病患者的病徵都輕微，但今年至今已錄得3宗兒童腸病毒感染嚴重個案，病人需要留院治理，雖然他們均已康復出院，但市民不要掉以輕心。

學校須按照「預防傳染病指引」處理爆發個案

徐樂堅又指，幼童在學校和院舍內有較多密切接觸，令疾病更易傳播並較大機會出現爆發個案。學校須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案，如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

至於遊戲場地管理人應參考中心發出的「遊戲設施的公共健康指引」，在手足口病高峰期舉辦涉及6歲以下幼童的活動時，做好適當的感染控制措施。

衞生防護中心在10月26日至11月20日錄得的78宗手足口病爆發個案，當中83%個案、即64宗發生在幼兒中心、幼稚園和小學。（資料圖片）

酒精不能有效殺死引起手足口病的病毒

徐樂堅並指，手足口病患者在病發初期通常出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後一至兩天口腔或出現疼痛的瘡，然後形成潰瘍，病人一般在7至10日內可自行痊癒。

徐樂堅強調，酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，例如腸病毒71型，所以酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

中心向市民及院舍人提供以下預防感染的建議：

．保持空氣流通；

．飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手；

．保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手；

．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

．經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；

．病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；

．減少到人多擠逼的地方；

．家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況。

