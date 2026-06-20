解放軍2024年試射洲際導彈　專家：火箭軍機動打擊能力達實戰標準

2024年9月25日上午8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。這也是中國時隔44年再次向南太海域全程試射洲際導彈。



今年是中國戰略導彈部隊組建60周年，《央視新聞》今日（6月20日）再次報道試射洲際導彈事件，軍事評論員杜文龍表示，公開照片可看出火箭軍的機動打擊能力已經達到了實戰標準。



央視披露洲際導彈發射畫面。

今年是中國戰略導彈部隊組建60周年。1964年6月，‌中國第一款自主研製的彈道導彈「東風-2」發射成功。1966年7月1日，中國戰略導彈部隊「第二炮兵」正式組建。

如今的「東風家族」已經構建起核常兼備、型號配套、射程銜接、打擊效能多樣的作戰力量體系。火箭軍自我淬鍊的方式除了實戰化演訓，還有洲際彈道導彈的全射程試射。

洲際導彈，是國家戰略威懾的「壓艙石」，也是平時極少啟用的「底牌」。全射程實彈發射機會更是屈指可數。

2024年9月25日，火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，導彈準確落入預定海域。此次任務，是中國自1980年5月18日東風-5全射程試驗後，首次重返這片海域。對火箭軍某旅發射號手趙靜來說，這也是他入伍22年來，第一次等來真正的實射機會。

趙靜。（央視新聞）

環境之險、考驗之嚴，前所未有。官兵們不僅要忍受高溫高濕，還要24小時不間斷監測裝備狀態，採集關鍵數據。

趙靜回憶起那段時間經常一晚上睡兩到三個小時，「雖然睡眠不足，但是我們心氣很高，狀態很好，在狀態監測、待機準備等實際測試過程中，零失誤、零差錯」。

兩次試射為何相隔這麼久？

軍事評論員杜文龍表示，洲際武器裝備，特別是核武器作戰工具長時間間隔檢驗，有兩方面考慮——

第一，國之重器不可輕易示人。

第二，這次全彈道進行打擊行動，一系列保障要求很高，說明中國在這個區域有保障能力、有測繪能力。打全程對於火箭軍而言，是一個既艱難又自豪的訓練過程。

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從2024年9月試射洲際彈道導彈後公開的照片能看出什麼？

杜文龍指出，首先是野外條件，說明解放軍可以在任何地形、氣象條件下打出洲際彈道導彈。

第二是機動發射，可以看出採用了車載機動方式，並不是依託固定設施進行發射，說明可以通過公路、鐵路包括其他機動方式到達指定地點，把導彈打出去，完成一系列作戰任務。

車載機動方式，並不是依託固定設施進行發射。（央視新聞）

第三是冷發射，整個發射過程，上下兩串煙的顏色不一樣，上一段偏淺，下一段偏暗。冷發射對於保護髮射裝置和保護人員安全有特別重要的作用，可以看出，火箭軍的機動打擊能力已經達到了實戰標準。

整個發射過程，上下兩串煙的顏色不一樣，上一段偏淺，下一段偏暗。（央視新聞）

車載發射機動性很強，為什麼還要保留發射井發射的方式？

井基發射是最原始的一種手段，在當時也是最保險的一種手段，因為依靠井基的輔助設施可以迅速完成導彈的保養，接到命令之後可以迅速進行打擊。

另外，井基導彈一般尺寸較大、載重大，能夠形成較強的綜合毀傷能力。在戰略威懾打擊過程中，陸基這一級井基導彈依然承擔着主力作用，所以下一步井基導彈隨着技術的發展，包括其他綜合要素的進步，反應能力、防護能力、打擊水平還會同步提高。