雲南中考歷史題稱｢愛迪生發明電話｣引熱議　招考院致歉追責

綜合內媒報道，雲南省中考被指存在史實錯誤，例如誤將愛迪生寫成電話的發明者等，在社交平台上引發熱議。雲南省招生考試院學業水平考試辦公室稱已收到有關情況反映，正在研判處理。



愛迪生。（GettyImages）

近日，2026年雲南省初中學業水平考試（中考）歷史試卷第29題被指存在多處史實錯誤，在社交平台上引發廣泛熱議。該試卷上的第29題背景材料顯示，托馬斯·愛迪生1882年出生於紐約，一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術，1882年，他在紐約創建了美國第一個火力發電站。

雲南中考歷史題稱｢愛迪生發明電話｣引熱議。（澎湃新聞）

有網民指出此題存在三處史實錯誤，文中稱愛迪生1882年出生於紐約，但實際上愛迪生於1847年2月11日出生於俄亥俄州的米蘭；其次，電話公認發明者是貝爾；最後，若根據背景材料愛迪生的出生年份是1882年，那麼愛迪生剛出生就創建了火力發電站，甚至在出生前就發明了白熾燈。

6月20日，雲南省招生考試院學業水平考試辦公室職員表示，已收到有關情況反映，正在研判處理。

官方通報致歉

6月21日，雲南省招生考試院就中考歷史試卷問題發佈情況通報稱，核實情況（一）愛迪生「1882年出生於紐約」表述錯誤，應為「1847年出生於俄亥俄州」。（二）「愛迪生一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術」表述不嚴謹，應為 「愛迪生一生取得了電燈、電話、電影等領域的1000多項發明專利」。

目前雲南省教育廳已成立調查組，對相關責任單位和責任人進行調查。目前，已對雲南省招生考試院分管領導、命題處處長、中考歷史學科命題秘書進行停職檢查處理。同時，對命題組組長及成員開展嚴肅追責問責。官方表示，對於題目的錯誤深感愧疚自責，真誠地向廣大師生、家長和社會各界致歉。