曲奇盒裝針線、不鏽鋼盆傳三代　廣東家庭必備神物你又有幾多樣？

撰文：ShenzhenLOOK
出版：更新：

身在深圳，這些廣東人家裏都有的「省物」，也是我們的「特產」，你家有幾樣？

廣東省寵物（開個玩笑）

真的就別來了（拜託）。

+2

廣東人有自己的「保險箱」&「針線盒」

藍罐曲奇吃不是最重要的。它的使命：保險箱、針線盒、工具箱......

PS：興奮打開發現是針線盒的失落，肯定不止是我一個人的童年！（小怒一下）。

除了過大禮、安床　傳統廣東婚俗還有哪些「儀式感」？廣東新人擺酒不收人情　新娘「1霸氣舉動」爆紅　網民籲全國推廣

廣東人冬天裝備：「煎」　也叫拉舍爾

家家戶戶都有一張的「父母婚被」，一張從出生能come到老的「傳家寶」被子。

優點：很抗凍。缺點：別輕易洗，沾了水牛都拉不動。

廣東省凳「紅色塑膠凳」

街頭嘮嗑打牌，主打輕便，走到哪坐到哪。

延伸閲讀：廣東是「隱藏醜建築王者」？撞臉大排檔膠凳　還未夠曱甴機場震撼

+17

紅木家具　廣東省「富人梳化」

長輩心中的「保值家具」，坐著腰酸，躺著骨頭痛，過年搞衛生才是小孩的噩夢。

廣東省省包

紅包用紅袋裝才正宗，10個紅包都湊不齊200塊（人民幣）。

廣東省省盆

蒸飯、裝餸、嗦粉。好洗，容量大。「一pang傳三代」。

廣東省湯　紅蘿蔔玉米豬骨湯

廣東省省鞋

在外人字拖，在家阿婆拖。

廣東省省煲

廣東省省煲（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省省門

全廣東的統一鐵門，小時候的絕活就是，伸進窿裏反手開門。

廣東人有自己的「懶人梳化」

夠寬敞，有扶手，坐上去不到兩分鐘，腳踩邊，整個人窩進去，是坐「大排檔椅」的標配姿勢。

廣東省省桶

廣東省省桶（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省菜白斬雞

好雞＝「隻雞有雞味」，過年過節，必須是餐桌C位。

+1

廣東人過年統一送禮標配

過年必備：紅藍CP。

廣東省袋　紅黃背心袋最耐用

大紅大黃背心袋才正宗。

廣東人唯一接受的「預製菜」？官方定義解惑　揭開廣東人童年回憶深圳美食10間靚湯鋪：廣東燉湯蓮藕湯鴨雜湯　外省胡辣湯鹽子雞湯

廣東省家庭必備　燉湯盅

湯鮮是真，邊緣難洗也是真。

廣東小女孩有自己的公主水晶鞋

人生「第一雙高跟鞋」，玩過家家時最搶手的款。

廣東省省瓢

廣東省省瓢（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省省伯

一件白背心就能過夏天。

廣東省省茶

癍痧，廣東人自己的「冰美式」。沙參玉竹，涼茶裏的小甜水。

廣東省省曆

是媽媽備忘錄，也是張超大張的草稿紙。

廣東省省墊

一年一換新。

去廣東中藥行買藥煲湯祛濕　婦人中毒身亡　揭店家「賣錯斷腸草」瘋傳廣東新人「麥當勞擺酒」婚宴食呢啲　兒童賓客：最豪華的婚禮

廣東省省台

無論多現代風格的房子，有了拜拜台，就變成廣東省省台。

廣東省省罩

廣東人的鬆弛感　茶具隨身攜帶

不管多著急的事，都「食杯茶」再說。

廣東人的「神奇水」

家中常備好物。

在廣東什麼都「逃不過」被紅袋裝的定律。

大灣區有9000年歷史？文化同根生　元代終取代粵北成廣東經濟重心廣東話「有聲書Podcast」漸興起　有心人投入為保育語言推廣閱讀廣東爸爸急需現金終向兒子利市錢埋手　以3個漢堡成功「借走」4千
廣東
民間習俗
傳統文化
歷史文化
過年習俗
深圳
大灣區
大灣區生活
ShenzhenLOOK