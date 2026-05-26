曲奇盒裝針線、不鏽鋼盆傳三代 廣東家庭必備神物你又有幾多樣？
撰文：ShenzhenLOOK
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身在深圳，這些廣東人家裏都有的「省物」，也是我們的「特產」，你家有幾樣？
廣東省寵物（開個玩笑）
真的就別來了（拜託）。
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廣東人有自己的「保險箱」&「針線盒」
藍罐曲奇吃不是最重要的。它的使命：保險箱、針線盒、工具箱......
PS：興奮打開發現是針線盒的失落，肯定不止是我一個人的童年！（小怒一下）。
廣東人冬天裝備：「煎」 也叫拉舍爾
家家戶戶都有一張的「父母婚被」，一張從出生能come到老的「傳家寶」被子。
優點：很抗凍。缺點：別輕易洗，沾了水牛都拉不動。
廣東省凳「紅色塑膠凳」
街頭嘮嗑打牌，主打輕便，走到哪坐到哪。
延伸閲讀：廣東是「隱藏醜建築王者」？撞臉大排檔膠凳 還未夠曱甴機場震撼
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紅木家具 廣東省「富人梳化」
長輩心中的「保值家具」，坐著腰酸，躺著骨頭痛，過年搞衛生才是小孩的噩夢。
廣東省省包
紅包用紅袋裝才正宗，10個紅包都湊不齊200塊（人民幣）。
廣東省省盆
蒸飯、裝餸、嗦粉。好洗，容量大。「一pang傳三代」。
廣東省湯 紅蘿蔔玉米豬骨湯
廣東省省鞋
在外人字拖，在家阿婆拖。
廣東省省煲
廣東省省門
全廣東的統一鐵門，小時候的絕活就是，伸進窿裏反手開門。
廣東人有自己的「懶人梳化」
夠寬敞，有扶手，坐上去不到兩分鐘，腳踩邊，整個人窩進去，是坐「大排檔椅」的標配姿勢。
廣東省省桶
廣東省菜白斬雞
好雞＝「隻雞有雞味」，過年過節，必須是餐桌C位。
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廣東人過年統一送禮標配
過年必備：紅藍CP。
廣東省袋 紅黃背心袋最耐用
大紅大黃背心袋才正宗。
廣東省家庭必備 燉湯盅
湯鮮是真，邊緣難洗也是真。
廣東小女孩有自己的公主水晶鞋
人生「第一雙高跟鞋」，玩過家家時最搶手的款。
廣東省省瓢
廣東省省伯
一件白背心就能過夏天。
廣東省省茶
癍痧，廣東人自己的「冰美式」。沙參玉竹，涼茶裏的小甜水。
廣東省省曆
是媽媽備忘錄，也是張超大張的草稿紙。
廣東省省墊
一年一換新。
廣東省省台
無論多現代風格的房子，有了拜拜台，就變成廣東省省台。
廣東省省罩
廣東人的鬆弛感 茶具隨身攜帶
不管多著急的事，都「食杯茶」再說。
廣東人的「神奇水」
家中常備好物。
在廣東什麼都「逃不過」被紅袋裝的定律。