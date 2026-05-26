曲奇盒裝針線、不鏽鋼盆傳三代　廣東家庭必備神物你又有幾多樣？

身在深圳，這些廣東人家裏都有的「省物」，也是我們的「特產」，你家有幾樣？



廣東省寵物（開個玩笑）

真的就別來了（拜託）。

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廣東人有自己的「保險箱」&「針線盒」

藍罐曲奇吃不是最重要的。它的使命：保險箱、針線盒、工具箱......

PS：興奮打開發現是針線盒的失落，肯定不止是我一個人的童年！（小怒一下）。

廣東人冬天裝備：「煎」 也叫拉舍爾

家家戶戶都有一張的「父母婚被」，一張從出生能come到老的「傳家寶」被子。

優點：很抗凍。缺點：別輕易洗，沾了水牛都拉不動。

廣東省凳「紅色塑膠凳」

街頭嘮嗑打牌，主打輕便，走到哪坐到哪。

延伸閲讀：廣東是「隱藏醜建築王者」？撞臉大排檔膠凳 還未夠曱甴機場震撼

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紅木家具 廣東省「富人梳化」

長輩心中的「保值家具」，坐著腰酸，躺著骨頭痛，過年搞衛生才是小孩的噩夢。

廣東省省包

紅包用紅袋裝才正宗，10個紅包都湊不齊200塊（人民幣）。

廣東省省盆

蒸飯、裝餸、嗦粉。好洗，容量大。「一pang傳三代」。

廣東省湯 紅蘿蔔玉米豬骨湯

廣東省省鞋

在外人字拖，在家阿婆拖。

廣東省省煲

廣東省省煲（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省省門

全廣東的統一鐵門，小時候的絕活就是，伸進窿裏反手開門。

廣東人有自己的「懶人梳化」

夠寬敞，有扶手，坐上去不到兩分鐘，腳踩邊，整個人窩進去，是坐「大排檔椅」的標配姿勢。

廣東省省桶

廣東省省桶（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省菜白斬雞

好雞＝「隻雞有雞味」，過年過節，必須是餐桌C位。

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廣東人過年統一送禮標配

過年必備：紅藍CP。

廣東省袋 紅黃背心袋最耐用

大紅大黃背心袋才正宗。

廣東省家庭必備 燉湯盅

湯鮮是真，邊緣難洗也是真。

廣東小女孩有自己的公主水晶鞋

人生「第一雙高跟鞋」，玩過家家時最搶手的款。

廣東省省瓢

廣東省省瓢（ShenzhenLOOK授權使用）

廣東省省伯

一件白背心就能過夏天。

廣東省省茶

癍痧，廣東人自己的「冰美式」。沙參玉竹，涼茶裏的小甜水。

廣東省省曆

是媽媽備忘錄，也是張超大張的草稿紙。

廣東省省墊

一年一換新。

廣東省省台

無論多現代風格的房子，有了拜拜台，就變成廣東省省台。

廣東省省罩

廣東人的鬆弛感 茶具隨身攜帶

不管多著急的事，都「食杯茶」再說。

廣東人的「神奇水」

家中常備好物。

在廣東什麼都「逃不過」被紅袋裝的定律。