有片｜內地景區阿伯睇抗日騷入戲太深　激到衝上台狂毆｢日軍｣演員

安徽蚌埠一處景區日前進行實景演出時，一名老人因「入戲太深」衝上台，對扮演「日軍」的演員拳打腳踢，引發熱議。景區事後回應演員檢查後無大礙，後續將加裝護欄。



翁稱看戲「魔怔」動手打演員

網傳影片中，演員穿著日軍戲服表演欺壓百姓的橋段，手持長鞭對著被五花大綁綑在樹上的婦女作勢不停鞭打。這時一名黑衣老翁突然情緒激動，翻過觀眾區衝向舞台，先是一腳飛踢「日軍」，接著舞動右拳打在對方臉頰上。旁人見狀急忙上前攔阻，過程中演員未還手，只將老翁用力推開，表演也因此中斷。

安徽蚌埠某景區，一名老翁觀看抗日實景秀入戲太深，跑上舞台毆打「日軍演員」。（圖／翻攝微博）

老翁衝向舞台毆打「日軍演員」 離譜畫面曝光：

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老翁被眾人拉開後，似乎頓時發現自己「入戲太深」，連忙向工作人員道歉後下台。有目擊者表示，老翁事後紅著眼眶提及親人曾被日本侵略者殺害，情緒平復後表示當時「魔怔了」（著魔），沒看清是拍戲。

對於上述突發情況，涉事禾泉小鎮6月13日回應內媒《荔枝新聞》稱已帶演員去醫院檢查，沒有大礙，景區長期推出沉浸式抗戰實景劇碼，這是「第一次遇到」。工作人員表示，此前未加護欄是為方便遊客客串互動，後續會考慮加護欄。

相關影片流傳網絡，網友反應兩極。一部分能理解老翁，「歲月留下的傷痛很難徹底抹平」、「這是刻在骨子裡對小鬼子的仇恨」；更多人認為愛國應該放在心裡，不該動手打演員，「要分清戲劇和現實是底線啊」、「只能說演的太好了，讓顧客共情了」。

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