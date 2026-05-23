深圳文博會不止機械人　必看廣州國家版本館　還有永樂大典磁石貼

5月21日，第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（以下簡稱「深圳文博會」）在深圳國際會展中心開幕，中國國家版本館「一總三分」在14號館「文化產業綜合展C館」聯袂參展，廣州國家版本館展出眾多特色藏品和文創產品，精彩呈現版本收藏、研究、利用的豐碩成果。



珍貴典籍再現長征光輝歷程

今年是紅軍長征勝利90周年，本次展會，中國國家版本館中央總館聯合西安、杭州、廣州分館策劃推出「版載豐碑——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年版本展」，向觀眾再現二萬五千里長徵的光輝歷程，受到廣泛關注。

2026深圳文博會現場（微博@魚丸甜醬）

唐代《妙法蓮華經》、方正文沁永樂大典體……更多2026深圳文博會廣州國家版本館珍藏：

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廣州國家版本館展出1933年2月5日紅軍女宣傳隊宣傳單張「當兵就要當紅軍」、1933年3月30日的中華蘇維埃共和國臨時中央政府機關報《紅色中華》、1938年美國蘭登書屋版Red Star Over China（《紅星照耀中國》）、1938-1939年上海復社出版的《西行漫記》第一至五版，以及長征相關電影膠捲、海報、台本等不同類型珍貴版本，從油墨到光影，以不同載體多角度展現偉大長征印記。

廣州國家版本館展示了一年來入藏的珍貴典籍。唐代寫本《妙法蓮華經》、宋刻元明遞修本《晦庵先生朱文公文集》、明刻本《資治通鑑綱目》、清同治七年廣東書局刻本《欽定四庫全書總目》等古籍版本，向觀眾展示中華文化的源深流長與博大精深。

港澳台版本是廣州國家版本館的館藏特色之一，本次文博會展出高劍父、黎明等嶺南畫派代表人物的兩幅作品。

高劍父手稿《菠蘿》以精微筆觸雕琢果實表皮肌理，色彩鋪陳錯落有致，光影明暗虛實相生，將物象的立體感與真實感推向極致，盡顯對自然造化的精準捕捉與精湛寫實功力，彰顯師法自然態度，是嶺南畫派貼近生活、注重寫實特色的微觀映照，盡顯獨特藝術格調。

黎明的《雙雀藤上沐月圖》以皎潔的滿月烘托出靜謐空靈的環境氛圍，畫中雙雀惟妙惟肖，躍然紙上，紫藤花花團錦簇，紫中帶藍，色彩絢麗如雲霞。

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「方正文沁永樂大典體」為一大展示亮點

「方正文沁永樂大典體」是本次文博會上國家版本館「一總三分」展區的另一亮點。

該字體由廣州國家版本館聯合北京北大方正電子有限公司歷時兩年研發完成，以《永樂大典》「湖」字冊為藍本，復刻「筆鋒連帶、中宮收緊、重心略高、撇捺舒展」的明代書法神韻，自2025年8月首次亮相以來，累計已有100多家單位獲公益授權使用。

本次展區展示內容版面就主要使用了該字體，應用該字體排印的《羊城晚報》「花地」版面也作為應用成果在現場展出。此外，廣州國家版本館設計開發的50多款相關文創也悉數亮相，產品種類豐富，應用場景覆蓋日常生活、工作學習、裝飾陳列等……

除了展區展示內容版面主要以該字體排印外，廣州國家版本館設計開發的50多款相關文創也悉數亮相，產品種類豐富，應用場景覆蓋日常生活、工作學習、裝飾陳列等。

其中，《永樂大典》發光閲讀燈展示了「廣」字冊篆書、隸書、真書、行書、草書等37種名家書寫的字體；《永樂大典》冰箱貼採用仿琺琅工藝製作，外部為《永樂大典》書封樣式，打開後，呈現的內容為《永樂大典》中關於荔枝、龍眼、橄欖等廣州府土產的章節節選，版式及字體均參照原書設計。

展會現場，廣州國家版本館還設置了套色印刷互動區域，帶來《永樂大典》相關的套色印章，吸引了眾多觀眾前來打卡。