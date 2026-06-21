全球首部｜機械人16小時登頂6200米火山　下一步挑戰珠穆朗瑪峰

6月上旬，美國初創公司地質穹頂（Geologic Dome）基於宇樹科技G1改裝的人形登山機械人「邊巴」（Pemba），用時16個小時成功登上海拔約6200米的厄瓜多爾欽博拉索火山，成為全球首部登頂海拔6000米以上高峰的人形機械人。



美國初創公司地質穹頂（Geologic Dome）基於宇樹科技G1改裝的人形登山機械人「邊巴」（Pemba），用時16個小時成功登上海拔約6200米的厄瓜多爾欽博拉索火山。（roboteverest.com）

地質穹頂創始人帕布洛·伯蘭加（Pablo Berlanga Boemare）曾在剛果盆地、亞馬遜雨林等地參與自然保護工作。他在實踐中發現，固定攝像頭覆蓋範圍有限、部署和維護成本高，因此萌生了用人形機械人應對非結構化極端環境的想法。

據介紹，此項目的目標是為了極端環境開發可移動的自主機械人，用於環境監測、數據採集、垃圾清理、冰川監測和搜救等實際應用，減少人類在危險區域的風險。為證明可行性，團隊計劃讓機械人依次登上離地心最遠的欽博拉索火山、從海底基底按絕對高度算最高的莫納克亞山，以及海拔最高的珠穆朗瑪峰。

為了適應登山環境，團隊為重約35公斤的宇樹科技G1機械人作出多項改裝，包括穿上登山外套、護腿和帶防滑釘的鞋；開發專用熱管理系統，防止電池在嚴寒環境中失效；通過VR頭顯和動作捕捉訓練機械人模仿登山動作。

6月5日，團隊帶領「邊巴」攀登厄瓜多爾欽博拉索火山。在整個登山過程中，「邊巴」都是「獨立完成」，沒有操作員遙控。它在坡度低於30度的緩坡或較平坦地形上，使用強化學習訓練的機載步態控制器自主行走。它通過攝像頭、慣性傳感器、足底力傳感器等實時感知地形，調整重心、腳部位置和關節扭矩，實現平衡和前進。

在坡度較陡或複雜地形時，人類隊員用背包、擔架或肩扛方式攜帶機械人，以節省電池、避免跌落。在海拔約5800米處，團隊曾試圖將機械人放入背包，但「邊巴」顯示能繼續自主行走，最終將它放回地面自主攀登。「邊巴」登頂時，團隊還為它拍下「揮手」照片。