價格萬元內能行山、醫療和搬重物　中國將迎「全民外骨骼」時代？

海內外爆火的中國外骨骼機器人，已不限於在中國各大景區充當「爬山神器」，而是在更多場景找到契合的用武之地——成為賽場攝影師的省力工具，康復人群、銀發族的助步「拐杖」，電力檢修人員的爬升外掛，健身人群的「智跑」參謀……並且，該設備舒適度和價格也在持續進化，不久的將來有望像手機一樣好用可及，推動「全民外骨骼」時代來臨，幫助保護好「中國人的膝蓋」。



作為一種可穿戴的智能設備，外骨骼機器人結合了外骨骼結構和機器人技術，一般佩戴於腰腿部，通過電機、傳感器、控制系統等技術協作，為運動提供外部動力。

最近，火爆的「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽）賽事疊加「五一」假期，令南京賽場人氣高漲、高光不斷。攝影師為捕捉精彩瞬間需要背著沈重裝備不停移動，安保人員為維持秩序也需長時巡邏。這次他們都穿戴上了本土企業贊助的外骨骼機器人，表示「扛著設備行走和上下台階，都比平時省力很多」。

2025年10月27日，杭州民眾穿戴外骨骼機器人登山。浙江杭州拱墅舉辦重陽登高節科技登山體驗活動暨「科技助老」外骨骼機器人助行體驗活動。民眾體驗常態化出租的AI算法外骨骼機器人，在登高賞秋的過程中感受科技魅力。

該裝備搭載自研AI算法，可敏銳感知人體步態變化，精准輸出適宜助力力矩，實現約35%的高效助力，有效減輕疲憊感，為賽事服務等高移動場景提供有力支撐。現場觀眾和球迷也紛紛加入體驗隊伍，不少人從不認識該設備的「小白」轉為「鐵粉」。

4月15日，第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期在廣東廣州開幕迎客。圖為境外採購商體驗外骨骼機器人。 （中新社）

中國外骨骼機器人最近一次在國際上出圈，當屬前些天廣交會上與外國人士的一次互動。一位患肌無力近二十年、出行要借助輪椅的阿根廷女士瑪麗亞，在中國外骨骼機器人的幫助下，不僅穩穩站立起來，而且能自如地獨自行走，其友人當場激動落淚。

借助此款外骨骼機器人，瑪麗亞還穿上漢服在西湖景區行走遊玩，表示「在杭州，我感覺自己像鋼鐵女俠」，以後可以「盡情享受生活」。該款產品為杭州科創企業研發，最高能節省50%體力，目前尚未對外正式發售。但經社交平台傳播，該公司多款產品迎來爆單盛況。「中國智造」的溫度以此「偶然但不意外」的方式風靡海外。

事實上，這家杭州企業的創始人，創業初衷是為自己的奶奶研發一款「科技拐杖」，提高癱瘓、截肢、患病等行動不便群體的生活品質。該企業產品出來後，他都會讓奶奶先試用，並結合反饋進行優化。截至2025年底，中國60歲及以上老年人口達3.2億，銀髮群體「骨骼警報」不容忽視，外骨骼機器人在養老康復領域的市場前景廣闊。記者搜索社交平台發現，一些外骨骼機器人代理商已經下沈到中小城市，開設體驗店或提供上門體驗服務。

廣交會感人一幕！外商試穿國產外骨骼機械人重新站立行走好友淚崩

除了服務業，外骨骼機器人在工業領域也大有可為。電網建設人員或檢修工人在攀爬鐵塔、搬重物時，腿部和腰部會承受較大壓力，體力消耗大，安全風險劇增。河南、湖北等地電力系統近期都推出了針對電力應用場景的智能外骨骼機器人，單次登塔檢修時間縮短約30%，並已在多條超高壓、特高壓線路完成近百次實戰應用。

對於選購者來說，外骨骼機器人的佩戴舒適度是一個關鍵指標，尤其是重量。目前市場上主流機型重2千克到3千克之間，略顯笨重。海爾集團最近推出「極致輕量」款，僅1.75千克，號稱「行業最輕」。4月的海爾·2026青島馬拉松賽事現場，一支「AI運動外骨骼機器人方陣」頗為醒目，打響「智跑」概念。

目前，中國企業推出的外骨骼機器人產品，購買價一般在五六千元（人民幣，下同）到兩萬元之間。瑪麗亞穿戴的那款產品，中國市場售價在萬元以內。在景區、公園等場景，租賃方式更為常見。據泰山景區人士介紹，從今年2月到「五一」前，泰山景區投入500台外骨骼機器人，五一假期租賃火爆，統一執行80元/3小時的租賃標準。杭州半山公園「五一」假期首批投放的外骨骼機器人，租金甚至低至每小時9.9元。

隨著中國外骨骼機器人的輕量化和價格親民化，其應用半徑將越來越大，包括山地徒步、樓梯攀爬、搜救維安、影視創作、醫療康復、消防救援、工業領域搬運檢修等，甚至未來還會滲透到日常助力，比如老年人出門遛彎買菜、打工人下班後跑步健身等。2026年被視為外骨骼機器人行業爆發前夜，業內人士預計，5至10年內中國將迎來一個「全民外骨骼」的時代。