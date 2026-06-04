人機共舞驚艷全場　四川青年攜宇樹機械人登《全美一叮》全票晉級

美國當地時間6月2日晚播出的《全美一叮》（America's Got Talent；內地譯名：美國達人秀），來自四川的26歲吳宇飛與8台宇樹科技人形機械人在舞台上人機共舞，贏得現場觀眾起立歡呼，更獲全票通過順利晉級。



吳宇飛與8台宇樹科技人形機械人共舞。（影片截圖）

吳宇飛與8台宇樹科技人形機械人登上《全美一叮》舞台。（影片截圖）

在舞台上，人機共舞展現出毫秒級卡點、流暢度極高的表演，機械人整齊完成列隊變換、同步擺臂、踏步轉身等動作，全程動作零失誤。現場觀眾及4位評委歡呼，不少人更起立鼓掌。吳宇飛與機械人憑借高默契的同步舞蹈驚艷全場，最終收獲4位評委全票 「YES」晉級下一輪賽事。

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中國機械人相關企業，在全球供應鏈中有舉足輕重的地位。《華爾街日報》報道，中國企業正逐步穩固自身在人形機械人供應鏈中的地位。雖然美國掌控機械人「大腦」所需的高端晶片及其他技術，但中國在人形機械人的硬件製造生態上，擁有無可匹敵的主導地位。

Under the Skin of America’s Humanoid Robots: Chinese Technology

今年3月，黃仁勳在All-In Podcast中提到，中國的微電子、電機、稀土以及磁體技術均處於全球頂尖水平，這也是機械人產業的基礎，全球機械人產業將在很大程度上依賴中國的生態及供應鏈。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的數據顯示，去年中國企業推出了28款人形機械人，幾乎是美國企業的三倍。