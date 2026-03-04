兩會｜前新疆書記馬興瑞缺席政協開幕 自去年11月起多次缺席會議
撰文：盧詩文
全國政協會議今日（4日）開幕，出席開幕會的中央政治局委員合計有21位，而自去年11月起連續缺席重要高層會議的中共政治局委員馬興瑞則沒有參加開幕會。
綜合路透社，《聯合早報》報道，全國政協會議星期三（3月4日）下午3時在北京人民大會堂開幕。
按照慣例，中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，以及其他政協副主席在主席台第一排就坐。
不擔任政協職務的中央政治局常委和政治局委員，在主席台第二排就坐。不過，現場沒有看到馬興瑞的身影。
據悉，馬興瑞去年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記，官方當時通報他另有任用，但迄今逾半年仍未獲任何新職，公開露面亦近乎絕跡。新疆黨委書記則由此前擔任中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江接任。
去年11月底，馬興瑞缺席中共政治局集體學習，引發輿論關注。之後，他又接連缺席中央經濟工作會議、中共政治局民主生活會等重要高層會議。
公開資料顯示，馬興瑞生於1959年，長期在航天系統工作，2013年3月離開軍工央企，出任工信部副部長，2013年11月空降廣東，擔任廣東省委副書記、政法委書記。2015年他出任深圳市委書記，2017年當選廣東省省長，2021年12月升任新疆書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員。
