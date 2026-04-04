馬興瑞被查：二十屆政治局3名委員落馬　鐵腕反腐仍是新常態

4月3日晚，新華社公布一則重磅反腐新聞：中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。馬興瑞曾是一名有前途的官員，他的落馬彰顯中國「自我革命」的決心。



馬興瑞是一名出身於航天系統的專家型官員，在被查之前，有著亮眼的履歷。馬興瑞生於1959年，1988年獲得哈爾濱工業大學一般力學專業博士學位後留校任教，後晉升教授、博導，1996年擔任哈爾濱工業大學副校長。1999年他調任中國航天科技集團公司副總經理，2007年升任總經理，2013年3月調任工信部副部長。

中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

他在2013年11月空降廣東，擔任廣東省委副書記、政法委書記。2015年他出任深圳市委書記，2017年當選廣東省長，2021年12月又升任新疆書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員，躋身副國家級領導人。2025年7月，他卸任新疆書記，當時新華社的報道是「另有任用」。然而自此之後，非但官方遲遲未宣佈他的新職，而且他從去年11月以來多次缺席本該出席的重要高層會議。

2021，時任行政長官的林鄭月娥於西安出席第十四屆全國運動會閉幕式，並與廣東省省長馬興瑞和澳門特別行政區行政長官賀一誠參與會旗交接儀式。廣東省省長馬興瑞（右）將會旗交給林鄭月娥。（新華社）

馬興瑞起初是科技專家、大學教授，後來是航天系統的負責人，再後來陸續主政深圳市、廣東省政府、新疆，屬於能幹事的官員。這樣一位履歷亮眼、曾受到重用的官員的落馬，雖是一件可惜的事情，但再次有力說明高層要把反腐工作進行到底。

在馬興瑞之前，同樣是政治局委員的兩位中央軍委副主席張又俠、何衛東都已被查。張又俠、何衛東都曾獲得重用，其中張又俠在2017年十九大之後的十九屆一中全會上便已當選政治局委員和中央軍委副主席，2022年連任，然而最終他們都因涉嫌嚴重違紀違法被查。二十屆政治局中已有三位在任的委員被查，這樣少見的反腐力度說明，2012年十八大後開始的鐵腕反腐工作依舊咬定青山不放鬆。

樣是政治局委員的兩位中央軍委副主席張又俠被查。（Reuters）

自2012年十八大以來，在最高領導人習近平的主導下，中國將反腐工作作為重中之重，意在為國家現代化和改革開放事業建設廉潔的幹部隊伍。習近平曾說，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪十三億人民」。10多年的反腐工作在很大程度上重塑了官場的風氣。

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。自十八大以來，中國經過一系列的改革，已經將中國式現代化、民族復興作為根本任務。去年10月召開的二十屆四中全會，重申鄧小平時代提出的、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。這是既艱巨又宏大的目標，若想順利往前推進，自然需要進行幹部隊伍建設，防止被腐敗侵蝕。

何衛東（資料圖片)

反腐是一場持久戰，貴在久久為功。2026年1月，習近平在中紀委會議上表示：「當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。」他再次指出，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭」，「把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務」，「讓權力在陽光下運行」。

從張又俠、何衛東到馬興瑞，連續三個曾經身居高位的政治局委員的被查說明，為了推進中國式現代化、民族復興事業，鐵腕反腐仍然是中國政治新常態。中國已經進入現代化建設的關鍵時期，時間越往後越需要保持政治清明和幹部隊伍廉潔奉公。正因這樣，怎麼通過持續的努力來根治腐敗，是中國日益要面對的重大課題。