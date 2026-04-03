曾任廣東省長、中央政治局委員馬興瑞涉違法　正接受中紀委調查

中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



據公開資料顯示，馬興瑞出生於1959年10月，山東鄆城人，力學工程師及航天領域專家，曾任中國航天科技集團公司總經理、國家工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長。

他長期任職於工程技術領域。由1996年至2013年，他在17年間歷任國防科技工程要職，參與領導各個知名航天太空項目，包括擔任「實踐五號」衛星總指揮和總設計師、「神舟七號」載人飛船副總指揮、運載火箭工程總指揮、探月工程總指揮等等。

中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法。（資料圖片）

2013年3月，馬興瑞離開軍工央企，轉身步入政壇，出任工信部副部長兼國家國防科工局第二任局長；2013年11月，他接替朱明國任中共廣東省委副書記、兼任政法委書記。

2013年，馬興瑞擔任廣東省委副書記、政法委書記，2015年兼任深圳市委書記，2017年擔任廣東省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。2021年12月馬興瑞升任新疆黨委書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員。

2017年11月18日，香港特首林鄭月娥在香港會見廣東省省長馬興瑞（左二），簽署《內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排》。（香港01）

據新華社2025年7月1日消息，中共中央決定馬興瑞同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用，此後馬興瑞未獲得新職務，也無公開露面。

2025年11月底，馬興瑞缺席中共政治局集體學習，引發輿論關注。之後，他又接連缺席中央經濟工作會議、中共政治局民主生活會等重要高層會議。