環塔拉力賽37歲車手翻車亡　家屬批救援太遲：困水溝一小時才獲救

中國環塔國際拉力賽發生意外，37歲車手張秀軍在比賽期間翻車離世。家屬與同車領航員隨後透露，張秀軍翻車後被困水溝一小時，期間官方衛星追蹤雖顯示異常，卻未見及時救援，最終靠其他故障賽車停下才發現兩人。目前，家屬正與組委會交涉，當地警方已介入調查。



5月29日，中國環塔國際拉力賽組委會通報，5月26日進行的中國環塔國際拉力賽SS8賽段比賽中，雲聯車隊179號賽車發生意外事故，經現場救援及醫院救治，車手張秀軍不幸離世。

中國環塔國際拉力賽（China Around Taklimakan（International）Rally），全稱環塔克拉瑪干汽車摩托車越野拉力賽，暨中國越野系列賽新疆站，為每年舉行的國家A級體育運動比賽項目，是亞洲第一、中國最大的品牌越野國際賽事。

張秀軍。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，家屬王先生介紹，張秀軍是一名越野愛好者，為參加此次比賽提前兩年做準備，「本來是我陪他來參加比賽的，但我沒去成」。

王先生稱，他與其他親屬一同趕赴新疆後，了解到張秀軍在SS8賽段中的一條沙土路出事翻車，旁邊是一個不易發現的水溝，「（下午）1點18分翻的車，一直到2點20分救援才來」。

王先生表示，受排名影響，每輛參賽車的發車時間不同，即使張秀軍翻車後曾有多輛車經過，但都沒有其他車手發現，直至有一輛參賽車剛好在出事地壞車，停車後才發現張秀軍出事。

賽車四輪朝天翻落水溝 倖存領航員：困一小時才獲救

與張秀軍一同翻車的領航員馮先生稱，領航的作用是將組委會提供的路書情況告知主駕駛，讓車手有個大概的路線圖。他憶述，兩人在發車前檢查過車輛的安全情況，並在路上保持正常交流，當時他們經過一條沙土路，在過一個彎道時發生意外，四輪朝天翻落水溝。

馮先生稱，由於賽車密封性差，四輪朝天，「要解安全帶，還要把身子正過來，時間很少」，他與張秀軍立即被水淹沒。由於張秀軍個子小，座椅高且靠前，導致翻車入水後很快就失去意識，馮先生因為被卡到一個相對寬的空間，還能呼吸等待救援。

張秀軍駕駛的賽車翻車落水溝。（影片截圖）

張秀軍駕駛的賽車翻車落水溝。（影片截圖）

衛星追蹤器遇水恐失靈 家屬痛批官方救援遲

馮先生提到，賽前組委會曾為參賽車輛配備衛星追蹤器，但電子設備在遇水後可能失靈，「我們了解到的是，1點18分出事後，（官方）他們大屏幕上已經有人發現我們變紅停車了」。

最後，兩人在車內被困約一小時才獲救，而彼時張秀軍已沒有意識，在現場搶救大概40分鐘仍沒有恢復生命體徵，後來由直升機送到醫院。

5月29日下午，張秀軍的個人社交賬號疑似經其家屬使用，並在評論區留言稱「接受不了這樣的結果，如果救援及時，也許他不會去世」。

事故現場救援畫面。（極目新聞）

環塔拉力賽組委會悼念張秀軍。（微信公眾號＠環塔拉力賽）

警方介入事故調查 家屬指主辦方未盡安全義務

對於此次事故，王先生表示，家屬仍與組委會方交涉。馮先生則稱，他已錄完口供，仍在等待最終的結論。

環塔拉力賽組委會相關工作人員表示，目前公安機關正在進行事故調查，相關情況以最後結果為準。

另據《極目新聞》報道，張秀軍的弟弟稱，兄長生前是河北唐山市雲聯供應鏈管理公司董事長，非常熱愛拉力比賽，曾參加過相關賽事。張秀軍出事後因未獲及時救援，在水坑溺水身亡，其3名兒女尚未知爸爸離世的消息。由於本次事件屬意外事故，警方沒有立案，雖然張秀軍與賽事主辦方有簽署免責條款，但對方仍有盡安全義務的責任。他認為，主辦方應當第一時間趕到現場救援。