江蘇女駕寶馬不慎衝撞喪事現場致1死7傷　有人被撞進河裏｜有片

6月15日，多名江蘇網民發布影片稱，南通市如東縣一村莊發生事故，村民在辦喪事時，一輛汽車撞入村民用餐的棚子中，致多人受傷。



當日，江蘇如東縣大豫鎮人民政府發布情況通報，事故共造成1人死亡，7人受傷，其中1人傷勢較重。目前，涉事司機已被控制，事故調查和相關善後工作正在進行中。



內媒《大風新聞》報道，現場影片顯示，一輛白色寶馬私家車撞上村民搭建的棚子，棚內桌椅被撞爛，多名傷者倒在地上，有人被撞進河裏。棚子已經破損傾倒，肇事車子停在河邊。大豫鎮政府工作人員表示，此事發生於15日上午，事故發生時村民正在辦喪事，搭了棚子吃飯。

事故現場。（大風新聞）

事故現場。（大風新聞）

事發當日，江蘇如東縣大豫鎮人民政府發布情況通報，大豫鎮鞏王村某村民家門口一輛小汽車因司機倒車時操作不當致人員受傷。事故發生後，公安、消防、衛健等部門第一時間趕赴現場，將傷者及時送往醫院救治。截至傍晚6時，1人經搶救無效死亡，1人傷勢較重，其餘6人傷情平穩，無生命危險。目前，涉事司機已被控制，事故調查和相關善後工作正在進行中。