山西13歲女童稱遭強姦 報案被死亡威脅 警方不立案後再覆核
撰文：盛昀
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山西運城一名13歲女童稱遭男子強姦，家屬報案後女童還遭到對方威脅，警方作出不予立案決定。 6月22日，運城市公安局鹽湖分局發佈警情通報稱，目前已對該事件啟動案件覆核程序。
《浪潮新聞》此前報道，6月21日，山西運城張磊（化名）介紹，其妹張小敏（化名）出生於2013年，是一名小學五年級的學生。4月30日，小敏給哥哥張磊的女朋友發消息稱，自己在4月19日凌晨被一個綽號「黑哥」的男子韓某某強姦了。
小敏在聊天中稱，韓某某是混社會的，並說「我反抗了」「我說我朋友家有監控」。且事後黑哥通過他人給小敏轉來500元。小敏家屬報案後，韓某某還曾威脅小敏撤案：「不撤案就殺你全家」。
張磊稱，民警在辦案中以證據不足等理由多次建議家屬接受調解，但他從經辦民警處了解到，韓某某本人都已經承認和小敏發生了性關係，「我不理解為什麼還會是證據不足？」
6月12日，警方作出不予立案的決定。
6月22日，運城市公安局鹽湖分局發佈警情通報稱，運城市公安局鹽湖分局已與相關單位組成聯合調查組，啟動案件覆核程序，對案件的原始卷宗、證據材料及辦理過程依法依規進行全面覆核。
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